سجن معلمة بريطانية مارست الجنس مع تلميذها

لندن ـ حُكم على مساعدة مُعلّمة تبلغ من العمر (37عاماً) بالسجن لأكثر من سنتين بعدما قامت بأفعال جنسية مع مراهق في حافلةٍ صغيرة، كان على متنها تلاميذ آخرين.

ووفقاً لما جاء في التهم التي وجهتها لها المحكمة، فقد مارست بعدها المعلمة (جيل ميلدروم جونز) الجنس مع المراهق وشجّعته على أن يقوم هو أيضاً بهذه الأفعال عندما كانا في مكان منعزل بمفردهما.

ومن ثمّ قامت أيضاً بأعمالٍ جنسية مع الصبي على متن الطائرة أثناء رحلة دامت 10 ساعات في طريق العودة إلى انكلترا.

وفي التفاصيل، التي اوردتها صحيفة “ميرور” البريطانية، فقد التقت المعلمة، وهي أم لطفلين، بالتلميذ في المدرسة الثانوية في وارويكشاير حيث عملت كمساعدة في حصص تطرح مواضيع العلوم الإنسانية.

وسمعت المحكمة أنّ هذه المعلمة والتلميذ تقاربا أكثر من بعضهما البعض خلال رحلةٍ مدرسيةٍ في العام الماضي إذ أصبحا يتنزهان معاً بمفردهما.

ولفتت المحكمة أيضاً إلى أنّ هذه المعلمة قد أرسلت إلى الصبي رسائل جنسية بعد عودتهما إلى المملكة المتحدة ولكن لم يكن هناك أي اتصال جسدي بينهما.