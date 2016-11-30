خطيب سعودي: كلنا فحول ونشتهي إذا رأينا امرأة جميلة .. ومجرم من يُدخل بناته الجامعات

الرياض ـ هاجم خطيب أحد المساجد في السعوديّة، أولياء الأمور الذين يسمحون لبناتهم بالذهاب للدراسة والاختلاط بالشبان، واصفاً إيّاهم بـ”المجرمين”.

واعتبر الخطيب أنّه ليس هناك عذر لابتعاث الفتيات للخارج وحدهن، وتساءل عن الحمية والشهامة وأين ذهبت؟.

وظهر في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، خطيب المسجد وهو يسُب كل من يُدخل بناته كليات الطب والصيدلة أو يرسلهن للابتعاث.

وقال الخطيب، إنه في حال قامت الفتيات بدراسة الطب أو الصيدلة أو الابتعاث للخارج، فإنهن سيضطرن للجلوس بجانب شبان في الدراسة والاختلاط أمر محرم، ودعا الخطيب لمن فتن الفتيات “أن يشل أركانه بهذه الساعة” بحسب قوله.

وقال الخطيب “أنا وأنتم كلنا فحول، كلنا نشتهي، إذا رأينا امرأة جميلة ألا نعشقها ونهواها؟ بلى.. طيب ما تستحي أختي وأختك وابنتي وابنتك وزوجتي زوجتك أن ترى رجلاً أجمل منك وتظن بأنه يوسف عليه السلام بجماله”.