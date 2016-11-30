الأركان التركية: مقتل 10 من مسلحي “بي كا كا” جنوب شرقي البلاد

أنقرة- الأناضول- أعلنت رئاسة الأركان التركية، الأربعاء، مقتل 10 مسلحين ينتمون لمنظمة “بي كا كا” خلال عمليات عسكرية في منطقة جبل “جودي” بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الأركان التركية، في بيان لها، إن القوات المسلحة قتلت 10 من مسلحي المنظمة الإرهابية خلال اليومين الأخيرين بمنطقة جبل “جودي” وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأوضحت أن طائرات بدون طيار تركية تمكنت من تحديد 5 مسلحين من المنظمة الإنفصالية في منطقة “حصار أمير تبه” يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأشارت إلى أن مقاتلات تركية استهدفت المسلحين في غارات جوية وتمكنت من قتل 2 منهم، فيما جرى قتل الثلاثة الآخرين في عملية لفرق المهمات الخاصة التابعة لقوات الدرك.

من جهة أخرى، قالت الأركان التركية إن طائرات بدون طيار مسلحة ومدافع ثقيلة استهدفت خمسة مسلحين كانوا يستعدون لمهاجمة عناصر القوات المسلحة في المنطقة، ما أدى إلى مقتلهم.

وأكّدت رئاسة الأركان التركية أن القوات المشاركة في العمليات ضبطت كميات من الأسلحة والذخائر والأجهزة التابعة لمسلحي المنظمة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد قتلى منظمة “بي كا كا” الإنفصالية في منطقة جبل “جودي” بلغ 14 مسلحًا خلال الأسبوع الأخير.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق.