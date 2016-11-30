ميلان يستهدف قناص روما

روما أ كشفت تقارير صحافية إيطالية، عن سعي المُلاك الصينيين الجدد لنادي ميلان، للتعاقد مع المهاجم البوسني إيدين دجيكو لاعب روما، خلال الفترة المقبلة.

وأعلن سيلفيو بيرلسكوني رئيس النادي، عن تأخر إتمام عملية البيع، لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب تأخر بعض الإجراءات من جانب الشركة الصينية.

ووفقًا لموقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فإن أبرز أهداف المجموعة الصينية المهاجم إيدين دجيكو، والذي يتألق مؤخرًا رفقة الجيالوروسي.

ويحتل دجيكو صدارة هدافي الكالتشيو برصيد 12 هدفًا مناصفة مع إيكاردي مهاجم إنتر ميلان.

ويسعى ميلان للتعاقد مع رأس حربة مميز، لتعويض الرحيل المحتمل للكولومبي كارلوس باكا، في يناير المقبل.