مدرب لايبزيج يدخل دائرة اهتمام أرسنال

لندن ـ انضم النمساوي رالف هازنهاتل، المدير الفني لفريق لايبزيج الألماني إلى قائمة المرشحين لخلافة آرسين فينجر مدرب آرسنال الإنجليزي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، فإن هازنهاتل دخل دائرة اهتمامات الجانرز، بعدما قاد لايبزيج لتصدر جدول ترتيب البوندسليجا هذا الموسم.

وقالت الصحيفة: “إيدي هاو مدرب بورنموث يحظى بإعجاب إدارة آرسنال أيضًا ولكن المسؤولين في النادي راقبو هازنهاتل لأكثر من موسمين”.

وأضافت: “ربما هازنهاتل اسم غير مألوف لدى جماهير الفريق اللندني إلا أن إدارة آرسنال تراقبه منذ كان مدربًا لفريق إنجولشتات”.

وتابعت: “لقد قادهم المدرب البالغ من العمر 49 عامًا إلى الصعود للبوندسليجا قبل الانتقال لتدريب لايبزيج الصيف الماضي”.

ويحتل لايبزيج صدارة البوندسليجا برصيد 30 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن بايرن ميونيخ أقرب ملاحقيه.