روسيا: معظم مساعدات الأمم المتحدة في سوريا تذهب لمناطق تحت سيطرة المعارضة

موسكو- رويترز- شكت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء من أن قضية المساعدات الإنسانية في سوريا أصبحت مسيسة بشكل متزايد وقالت إن معظم مساعدات الأمم المتحدة تذهب إلى مناطق واقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة إن واحدا في المئة فقط من مساعدات الأمم المتحدة تُوجه إلى دير الزور، حيث قالت إن هناك 200 ألف شخص يحاصرهم متشددو تنظيم الدولة الإسلامية وإنهم بحاجة إلى إمدادات.

وعلى النقيض قالت إن معظم مساعدات المنظمة الدولية تُرسل إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة التي كانت تُعرف من قبل باسم جبهة النصرة.