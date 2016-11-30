قيادي في المعارضة السورية: جماعات المعارضة لن تنسحب من شرق حلب

بيروت – رويترز – قال قيادي في المعارضة السورية الأحد، إن جماعات المعارضة لن تنسحب من شرق حلب وأشار إلى أنها تعتزم مواصلة القتال في مواجهة هجوم مكثف من القوات الحكومية التي سيطرت على مساحات كبيرة من المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة في المدينة خلال الأيام الماضية.

وقال زكريا ملاحفجي رئيس المكتب السياسي لجماعة (فاستقم)، التي تتمركز في حلب متحدثا لرويترز من تركيا إن انسحاب فصائل المعارضة مرفوض.

وتابع “هذا قرار الفصائل أنا تكلمت معهم بكل ما طرح.. فهم ما ممكن ينسحبوا ويمكن تصير أشياء أخرى” دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.