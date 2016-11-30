قتلى في صفوف القوات الحكومية السورية في قصف صاروخي استهدف مطار حماة العسكري

حماة - د ب أ – قصف مسلحو المعارضة السورية بصواريخ جراد الاربعاء، مطار حماة العسكري ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف القوات الحكومية.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية، إن 13 صاروخ جراد سقطت صباح الأربعاء على المطار العسكري في مدينة حماة أطلقت من مدينة اللطامنة التي تسيطر عليها فصائل المعارضة شمال المدينة بحوالي 40 كم.

وبينت المصادر أن القصف تسبب بمقتل اثنين على الأقل من القوات الحكومية، واصابة ستة آخرين إضافة إلى تضرر إحدى الطائرات الحربية في أرض المطار.

وأفادت المصادر بأن هذا القصف هو الثالث من نوعه خلال اقل من أسبوع على المطار الذي يبعد عن مناطق سيطرة المعارضة المسلحة نحو 45 كم ، مشيرة إلى أن تعرض المطار للقصف يؤكد حصول مسلحي المعارضة على صواريخ وأسلحة متطورة قادرة على الوصول إلى مسافات بعيدة تقارب 60 كم.

ويعد مطار حماة العسكري أحد أهم القواعد الجوية السورية التي تنطلق منها الطائرات الحربية لتنفيذ غارات على مواقع سيطرة المعارضة المسلحة وتنظيمي “الدولة الاسلامية” وجبهة النصرة”.

وأوضحت المصادر أن مدينة مصياف بريف حماة تعرضت بعد ظهر أمس لقصف صاروخي انطلق من بلدة حلفايا وذلك في قصف هو الثاني من نوعه منذ بداية الصراع في سوريا.

وتبعد مدينة مصياف عن بلدة حلفايا أكثر من 50 كم.