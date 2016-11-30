الخارجية الروسية: لافروف سيبحث في تركيا تصريحات أردوغان بشأن الأسد
Nov 30, 2016
موسكو - د ب أ – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف سيطرح خلال مباحثاته في تركيا الخميس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرئيس السوري بشار الأسد.
ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي القول :”سيكون موضوعاً جيداً لتوضيح النوايا والمواقف”.
وكان الرئيس التركي قال أمس إن عملية “درع الفرات” تهدف إلى إسقاط الأسد.
وأعرب بوجدانوف عن أمله في تحسن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن سوريا بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، كما أعرب عن أمله في التوصل إلى تسوية للوضع في حلب قبل نهاية العام الجاري.
يظهر ان اردوغان لما كثر عليه الاعداء واصبح يعيش في ازمة اصبح ليتخبط ولا يعرف ما يقول
يبدو أن اردوغان ينسى ما يصرح. به سابقا فكل يوم يطلع علينا بتصريح جديد اما حلب المدمرة فهو غائب عنها ولم يتذكرها ويتذكر ما كان يصرح بشانها.والان يريد اسقاط بشار.اصبحت ممل بتصريحاتك
إن ما يحدث في سوريا لا يتقبله أي عقل سليم.لذلك يمكن الجزم بوجود مؤامرة لم ينتبه إليه الأسد بشدة تغليطه أو غيائه.وفي كلتا الحالتين هو مسؤول عما يحدث من دمار شامل في سوريا الجميلة وضد الشعب السوري الطيب.ذلك لأنه رئيس هذا البلد.ولم يعرف كيف يٌجَنِب وطنه وشعبه كل هذا الدمار الخيالي.
هل أصبحتْ سوريا مَحْمِيَةً سورية الى هذه الدرجة.أحد المسؤولين الروس يُعجل الى تركيا لمساءلة الرئيس التركي حول تصريحه.