الخارجية الروسية: لافروف سيبحث في تركيا تصريحات أردوغان بشأن الأسد

موسكو - د ب أ – أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف سيطرح خلال مباحثاته في تركيا الخميس، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الرئيس السوري بشار الأسد.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي القول :”سيكون موضوعاً جيداً لتوضيح النوايا والمواقف”.

وكان الرئيس التركي قال أمس إن عملية “درع الفرات” تهدف إلى إسقاط الأسد.

وأعرب بوجدانوف عن أمله في تحسن التعاون مع الولايات المتحدة بشأن سوريا بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، كما أعرب عن أمله في التوصل إلى تسوية للوضع في حلب قبل نهاية العام الجاري.