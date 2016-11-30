الامم المتحدة: عشرة آلاف من الروهينغا عبروا من بورما الى بنغلادش خلال اسابيع

دكا - أ ف ب – أعلنت الامم المتحدة الاربعاء ان عشرة آلاف من اقلية الروهينغا المسلمة عبروا من بورما الى بنغلادش في الاسابيع الماضية هرباً من اعمال العنف في مناطقهم بعد تدخل الجيش البورمي.

وقالت فيفيان تان المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة في بانكوك، “استناداً الى تقارير عدة منظمات انسانية، نقدر ان عشرة آلاف وصلوا في الاسابيع الماضية. ولكن الوضع يتطور بسرعة والعدد الحقيقي يمكن ان يكون اعلى بكثير”.