الأركان التركية: مقتل 10 من مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد

أنقرة - د ب أ – أعلنت رئاسة الأركان التركية الأربعاء، مقتل عشرة من مسلحي منظمة “حزب العمال الكردستاني” خلال عمليات عسكرية بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن بيان صادر عن رئاسة الأركان، أن القوات المسلحة قتلت عشرة من مسلحي المنظمة خلال اليومين الماضيين بمنطقة جبل “جودي” وضبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وذكرت أن طائرات بدون طيار تركية تمكنت من تحديد مواقع خمسة مسلحين في منطقة “حصار أمير تبه” أمس الأول، وتمكنت المقاتلات من استهدافهم في غارات جوية ما أسفر عن مقتل اثنين منهم، فيما جرى قتل الثلاثة الآخرين في عملية لفرق المهمات الخاصة التابعة لقوات الدرك.

وأشارت الأركان إلى أن طائرات بدون طيار مسلحة ومدافع ثقيلة استهدفت خمسة مسلحين آخرين كانوا يستعدون لمهاجمة عناصر القوات المسلحة في المنطقة، ما أدى إلى مقتلهم.