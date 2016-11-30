الامم المتحدة: نصف مليون يواجهون كارثة انسانية بسبب نقص المياه في الموصل

بغداد - أ ف ب – يعاني قرابة نصف مليون من اهالي مدينة الموصل شمال العراق، من النقص في مياه الشرب يخشى ان تخلف “عواقب كارثية”، حسبما ذكرت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في العراق.

وقالت غراند ان “ما يقرب من نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يومياً هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب” وهذا النقص “ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات” الموجودة في المدينة التي تشهد معارك بين القوات العراقية وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.