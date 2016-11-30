الامم المتحدة: نصف مليون يواجهون كارثة انسانية بسبب نقص المياه في الموصل
Nov 30, 2016
بغداد - أ ف ب – يعاني قرابة نصف مليون من اهالي مدينة الموصل شمال العراق، من النقص في مياه الشرب يخشى ان تخلف “عواقب كارثية”، حسبما ذكرت ليز غراند منسقة العمليات الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في العراق.
وقالت غراند ان “ما يقرب من نصف مليون من المدنيين، الذين يعانون من مشكلة الحصول على الطعام يومياً هم الآن محرومون من المياه الصالحة للشرب” وهذا النقص “ستكون له عواقب كارثية على الأطفال والنساء والعائلات” الموجودة في المدينة التي تشهد معارك بين القوات العراقية وجهاديي تنظيم الدولة الاسلامية.
يا الله اجلب السلام انت السلام
لو الجامعه العربيه لديها مهمه الطوارئ تتكفل بمساعدة اللاجئين وترصد لها ميزانيه ومتطوعين من العالم العربى
وتتوزع المسؤليات حسب الإمكانيات
1= من لديه مال يتبرع بالمال 2- ومن لديه الأرض يتبرع بالمكان المناسب المؤقت لايواء الاجئين
3- ويفتح باب للمتبرعين بأنفسهم في جميع المجالات طبيه وغيرها
بدلا من ترك هؤلاء تحت رحمة المؤسسات الدوليه التي تأخذ المال مقابل خدمات لاترقى الى المستوى المطلوب
مثل ما نشاهده الان في الأردن وسوريا ودول اوربا
اللهم يارب اهل كثر استعملهم لنجدة هؤلاء الضعوف