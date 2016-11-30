أردوغان يهنئ عباس بانتخابه رئيساً لفتح

رام الله - الأناضول - هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، نظيره الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، بانتخابه رئيساً لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، كما وضعه في صورة الجهود التركية لمنع المشروع الإسرائيلي لتقييد رفع الأذان في المساجد.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “عباس″ تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي، هنأه فيه بانعقاد المؤتمر العام السابع لحركة “فتح”، وإعادة انتخابه رئيساً لها بالإجماع.

وانطلقت أمس أعمال مؤتمر فتح السابع في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، بحضور 60 وفداً عربياً ودولياً.

وفي موضوع آخر، قالت وكالة “وفا”، إن أردوغان أوضح لعباس أنه هاتف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين قبل عدة أيام، وطالبه بإلغاء مشروع القرار الإسرائيلي المتعلق بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وأضاف إنه تحدث أيضاً حول موضوع منع رفع الأذان أمام البرلمان التركي، مؤكداً على موقف تركيا الرافض لهذا المشروع الإسرائيلي.

وكانت اللجنة الوزارية بالحكومة الإسرائيلية، قد صادقت في وقت سابق من الشهر الجاري، على مقترح قانون يضع قيوداً على رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد.

وفيما يتعلق بمشروع المدينة الصناعية في جنين شمالي الضفة الغربية، التي تدعمها تركيا، أكد أردوغان أن العمل في المشروع “جارٍ على قدم وساق، وسيكون جاهزاً في الوقت المحدد”.

وتعد تركيا من أكبر الممولين لإقامة منطقة صناعية على مساحة ألف دونم، بالقرب من مدينة جنين شمال الضفة.

كما أعرب الرئيس التركي خلال المكالمة، عن أمنياته، بتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، بعد انتهاء أعمال المؤتمر العام السادس لحركة فتح، بنجاح.