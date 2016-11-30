لجنة برلمانية إسرائيلية تصادق على مشروع قانون لتقنين النقاط الاستيطانية

تل أبيب - د ب أ – صادقت لجنة برلمانية إسرائيلية الأربعاء، على مشروع قانون لتقنين النقاط الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية، ما يمهد الطريق لتصويت الكنيست في وقت لاحق من اليوم عليه بالقراءة الأولى.

ويتضمن المشروع بنداً خلافياً من شأنه أن يقنن، بأثر رجعي، المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية، ومن بين أبرزها النقطة الاستيطانية “عمونا” التي يتعين إخلاؤها بموجب حكم قضائي قبل 25 كانون أول/ديسمبر.

ويتعين المصادقة على المشروع بثلاث قراءات حتى يصبح قانونا. ويدين المجتمع الدولي، ومن بينه الولايات المتحدة؛ النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وتعتبره العقبة الأبرز في محاولات الوصول إلى سلام في المنطقة.

ومن المقرر أن يصادق الكنيست اليوم أيضاً بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ”قانون المؤذن” الذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في دور العبادة خلال ساعات الليل.

وانتقد رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين أمس مشروع القانون واعتبر أن من المخجل أن يصدر قانون “يمس حرية العبادة لمجموعة محددة بيننا”.

وانتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المشروعين وقال إنهما “سيجران المنطقة إلى كارثة” إذا ما تم تمريرهما.