الأزمات العربية تتصدر مباحثات أبو الغيط ووزير الخارجية العماني

عمان - الأناضول – بحث كل من أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ويوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان، الأربعاء، الوضع العربي سيما ما يحصل في ليبيا والعراق وسوريا واليمن.

جاء ذلك خلال استقبال المسؤول العماني بمكتبه في العاصمة مسقط، أمين عام الجامعة العربية الذي وصل البلاد يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وقالت الوكالة إن بن علوي وأبوالغيط ناقشا الوضع العربي سيما الأوضاع في ليبيا والعراق وسوريا واليمن وما يتصل باجتماع القمة العربية المزمع انعقادها في العاصمة الأردنية عمّان في 29 مارس/ آذار المقبل.

وقال أبو الغيط إن “زيارتي للسلطنة تأتي ضمن سلسلة الزيارات التي أقوم بها إلى دول أعضاء جامعة الدول، واستمعت إلى العديد من وجهات النظر المتعمقة حول مختلف القضايا التي تهم الشأن العربي”.

وأشار إلى أنه “اطلع إلى رؤية السلطنة التي تسعى إلى لمّ الشمل العربي، وتوفير إطار لتسوية مقبولة لكافة الخلافات”.

ولفت إلى مشاركة السلطنة في أعمال الاجتماع الذي سيعقد في القاهرة، والذي سيجمع وزراء الخارجية العرب ونظرائهم الأوروبيين من دول الاتحاد الأوروبي في 20 ديسمبر/كانون أول المقبل.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى لأبو الغيط إلى سلطنة عمان، والثامنة لدولة عربية منذ توليه منصبه قبل 5 أشهر، حيث سبق أن زار كلا من السودان، والإمارات، والبحرين، والكويت، والأردن، وفلسطين، والسعودية.