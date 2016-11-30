المرصد السوري يقول الحكومة تحتجز مواطنين في حلب

بيروت – رويترز – قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأربعاء، إن الحكومة اعتقلت مئات من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب، في الأيام القليلة الماضية بسبب هجوم شرس يستهدف استعادة المدينة بالكامل.

ونفي مصدر عسكري سوري إلقاء القبض على أي شخص، وقال “لم يتم أبدا اعتقال أي أحد هذا كلام غير صحيح هي محاولة من قبل المسلحين لتخويف الموجود ضمن الأحياء الشرقية من الخروج ليس أكثر من ذلك.”

وتابع المصدر “لا يتم توقيف أي احد (الوضع) هو عبارة عن (وجود) عدد كبير من السكان ويمكن أن يخرج إرهابيين. يتم فقط التدقيق.”

“معرفة الهويات ومعرفة الأسماء ومعرفة الأشخاص. وفي حال وجود أشخاص غير معروفين يتم وضعهم في أماكن محددة ضمن الأماكن الموجود فيها المدنيين. لم يتم أخذ أي شخص إلى أي مكان آخر.”

وقال المرصد السوري ومقره بريطانيا إن الحكومة احتجزت واستجوبت مئات من الأشخاص الذين فروا صوب الأجزاء الشمالية الشرقية من حلب التي استعاد الجيش وحلفاؤه السيطرة عليها من المعارضة.

وأضاف أن أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين حالياً.