تحالف سوداني معارض يقول إن الرئاسة رفضت استلام مذكرة تطالب البشير بالتنحي

الخرطوم - الأناضول – قال تحالف سوداني معارض إن مسؤولي القصر الجمهوري رفضوا، الأربعاء، استلام مذكرة من زعمائه تطالب الرئيس عمر البشير بـ “التنحي وتسليم السلطة إلى الشعب”، في وقت لم تعقب فيه السلطات الرسمية حتى الساعة 12.45 تغ.

وذكر تحالف قوى الإجماع الوطني المؤلف من أحزاب يسارية في بيان صحافي، أن “رؤساء أحزابه ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات وطنية تقدمت بمذكرة تطالب فيها رئيس حكومة المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) عمر البشير بالتنحي عن السلطة وتسليمها للشعب”.

وأضاف البيان، أن “إدارة القصر الجمهوري رفضت استلام مطالبة التنحي تحت ذريعة وجود الرئيس خارج البلاد وكذلك الوزراء المعنيين”.

يذكر أن البشير في زيارة رسمية للإمارات منذ 3 أيام.

وأشار التحالف إلى أن “أجهزة أمن النظام تحاصر الآن المركز العام للحزب الشيوعي الذي يتواجد فيه الرؤساء والموقعين على مطالبة التنحي”.

والحزب الشيوعي أحد أبرز الأحزاب المشكلة للتحالف بجانب حزب البعث العربي الاشتراكي.

وأفاد التحالف أن الأمن “منع الدخول والخروج للمركز كما منع دخول الماء والطعام للمحاصرين”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحكومة يؤكد أو ينف ما جاء في بيان التحالف.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات محدودة دعت لها المعارضة لمقاومة قرارات الحكومة رفع الدعم عن المحروقات ما ترتبت عليه زيادة في الأسعار بنسبة 30 %.