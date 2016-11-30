منظمات دولية: الاتحاد الأوروبي لا يحمي الأطفال اللاجئين

بروكسل - الأناضول – قال بيان مشترك وقعته 78 منظمة حقوق إنسان، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة أنقذوا الأطفال، أن الاتحاد الأوروبي والدول العضوة فيه، لا يبذلون الجهود الكافية لحماية الأطفال اللاجئين.

وقال البيان، الذي أصدرته المنظمات المشاركة في منتدى حقوق الأطفال في أوروبا المنعقد في بروكسل، إن حقوق الأطفال اللاجئين يتم انتهاكها بشكل مستمر في أوروبا.

وأفاد البيان أن الأطفال، يواجهون ظروفاً حياتية قاسية، ويحرمون من الحقوق الأساسية كالخدمات الصحية والتعليمية، وتسهم إجراءات اللجوء في تلك المعاناة.

ودعا البيان الاتحاد الأوروبي الى تطوير خطة شاملة بهذا الخصوص، وإصلاح نظام التقدم للجوء، وزيادة حجم التمويل المخصص لنظام حماية الأطفال.

وكان مكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، أعلن أنه لم يتم العثور على أي أثر لأكثر من 10 آلاف طفل لاجئ، تم تسجيلهم في الدول الأوروبية بعد وصولهم إليها.

وتثور مخاوف من أن يكون هؤلاء الأطفال قد سقطوا في أيدي تجار البشر، وحذر اليوروبول من أن العصابات في أوروبا قد تجبر الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بمرافقين بالغين على العبودية والعمل في الجنس.