﻿

فرنسا تدعو الى اجتماع دولي حول سوريا في باريس في العاشر من كانون الاول/ديسمبر

Nov 30, 2016

15ipj24

باريس - أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء، ان اجتماعاً يضم الولايات المتحدة ودولاً اوروبية وعربية “ترفض منطق الحرب الشاملة” في سوريا، سيعقد في العاشر من كانون الاول/ديسمبر في باريس.

وقال ايرولت بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، “سأجمع في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل في باريس الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة التي تدعم حلاً سياسياً في سوريا وترفض منطق الحرب الشاملة”، مضيفاً “آن الاوان ليستيقظ المجتمع الدولي” ازاء الماساة الجارية في حلب.

- -

بدون تعليقات

أترك تعليقاً

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا الرجاء كتابة الاسم الأول واسم العائلة واسم البلد ---- لن ينشرعنوان بريدك الالكتروني

characters left