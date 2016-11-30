فرنسا تدعو الى اجتماع دولي حول سوريا في باريس في العاشر من كانون الاول/ديسمبر

باريس - أ ف ب – أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الاربعاء، ان اجتماعاً يضم الولايات المتحدة ودولاً اوروبية وعربية “ترفض منطق الحرب الشاملة” في سوريا، سيعقد في العاشر من كانون الاول/ديسمبر في باريس.

وقال ايرولت بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي، “سأجمع في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل في باريس الدول الاوروبية والعربية والولايات المتحدة التي تدعم حلاً سياسياً في سوريا وترفض منطق الحرب الشاملة”، مضيفاً “آن الاوان ليستيقظ المجتمع الدولي” ازاء الماساة الجارية في حلب.