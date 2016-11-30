اعتقال ستة أشخاص بعد مقتل تلميذات في حريق بمقر سكنهم في تركيا

أنقرة- اسطنبول- رويترز- قالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية التركية إن السلطات في جنوب تركيا اعتقلت ستة أشخاص الأربعاء بشأن حريق شب في مقر إقامة للتلاميذ مما أدى إلى مقتل 11 تلميذة وشخص آخر.

وشب الحريق في الجزء الداخلي المكون في أغلبه من الخشب في المبنى المؤلف من طابقين في بلدة ألاداج في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء مما أدى إلى انهيار السقف.

وقال عمر جليك وزير الشؤون الأوروبية بالحكومة التركية وهو نائب بحزب العدالة والتنمية الحاكم يمثل الإقليم الذي يقع في المبنى في البرلمان الوطني إن من المعتقد أن الحريق نجم عن تماس كهربائي.

ولكن المعارضة شكت من تراخي القوانين وانتقدت سياسة تعليمية تسمح بوجود عدد متزايد من مثل هذه المباني التي أنشئت لإيواء الطلاب الفقراء من قرى لا توجد بها مدارس حكومية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن هذا المقر تديره إحدى الحركات الدينية العديدة في تركيا والتي تدير مثل هذه المنشآت. وقال نائب من حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنه طرح دون نجاح عدة مقترحات في البرلمان لتحسين التفتيش والإشراف على مثل هذه المباني.

وأصيب 24 شخصا معظمهم تلميذات. وكان من بين المعتقلين مدير المبنى.