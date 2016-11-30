روسيا توزع مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف القتال في حلب

نيويورك- الأناضول- وزعت روسيا، الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في مدينة حلب، شمالي سوريا، باستثناء تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وجبهة النصرة.

ويدعو مشروع القرار، الذي اطلعت عليه وكالة “الأناضول”، جميع أطراف النزاع إلى وقف أية هجمات في حلب، بهدف السماح لمنظمة الأمم المتحدة بتنفيذ خطتها الإنسانية وإيصال المساعدات العاجلة إلى المدنيين المحاصرين.

وينص مشروع قرار روسيا، التي تدعم النظام السوري عسكريا، على أن الهجمات المقصود إيقافها هي الهجمات الصاروخية والقصف المدفعي والقصف الجوي، على ألا يشمل ذلك تنظيمي “داعش” وجبهة “النصرة”.

ولم يتسنّ لمراسل “الأناضول” معرفة موعد محدد لمناقشة مشروع القرار أو التصويت عليه.