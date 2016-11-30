بريطانيا تتعهّد بالضغط على روسيا في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في حلب

لندن- الأناضول- قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الأربعاء، إن بلادها ستمارس الضغط في مجلس الأمن الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في مدينة حلب السورية وفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين.

جاء ذلك خلال ردّها على سؤال حول المستجدات الأخيرة في مدينة حلب شمالي سوريا أثناء جلسة “أسئلة لرئيس الوزراء” الأسبوعية بمجلس العموم (الغرفة الثانية) في البرلمان البريطاني.

وأشارت ماي إلى أن المدنيين في حلب يتعرضون لقصف فظيع جدًا، وأن المملكة المتحدة عملت بالتعاون مع فرنسا على عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي لبحث الأوضاع في المدينة.

وقالت ماي: “ستُعقد الجلسة اليوم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنمارس خلالها الضغط من أجل تحقيق وقف إطلاق النار وفتح الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب”.

وأضافت: “ستكون جلسة مجلس الأمن مهمة للغاية، فهناك رسالة هامة ستعطى لروسيا، لمطالبتها باستخدام تأثيرها على نظام الأسد من أجل إنهاء المجازر المروعة وضمان إيصال المساعدات”.

وتتعرض أحياء حلب الشرقية، منذ أسبوعين، لقصف عنيف من طائرات النظام وطائرات روسية، فيما تقدمت قوات النظام والميليشيات الإيرانية على الأرض، وسيطرت على ثلث المناطق الخاضعة للمعارضة في المدينة.

وارتفع عدد القتلى في صفوف المدنيين السوريين بمجينة حلب جراء تلك الهجمات منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 739 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين منهم نحو 2500 شخصًا.