مجلس الأمن الدولي يوافق بالاجماع على تشديد العقوبات على كوريا الشمالية

الأمم المتحدة- أ ف ب- اصدر مجلس الأمن الدولي الاربعاء قرارا شدد بموجبه العقوبات الدولية على كوريا الشمالية اثر تجربتها النووية الاخيرة، وذلك عبر الحد من صادرات بيونغ يانغ من الفحم إلى الصين.

ووافق اعضاء المجلس ال15 بالاجماع على القرار الذي اعدته الولايات المتحدة اثر مفاوضات صعبة مع بكين استمرت ثلاثة اشهر.

وقال الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مستهل جلسة المجلس إن هذه العقوبات “هي الأكثر شدة وشمولية التي يفرضها مجلس الأمن” وتوجه “رسالة لا لبس فيها”.

وذكر بان بيونغ يانغ قامت هذا العام بتجربتين نوويتين في كانون الثاني/ يناير وايلول/ سبتمبر وما لا يقل عن 25 عملية إطلاق لصواريخ بالستية رغم قرارات الامم المتحدة.

واعتبر أن مواصلة بيونغ يانغ لبرامجها العسكرية “يشكل تهديدا متناميا للامن الاقليمي والنظام الدولي لعدم انتشار” الاسلحة النووية.

واكد بان أن هذا الملف هو “احد التحديات الاكثر الحاحا بالنسبة الى الامن في عصرنا”.

وجدد دعوة النظام الشيوعي إلى “وقف اعماله الاستفزازية والوفاء تماما بالتزاماته الدولية”.

والعنصر الرئيسي الجديد في القرار انه يحدد سقف 400,9 مليون دولار (او 7,5 ملايين طن) لصادرات كوريا الشمالية من الفحم سنويا اعتبارا من اول كانون الثاني/ يناير 2017، ما يعني خفضا نسبته 62 في المئة مقارنة بالعام 2015.

والصين حاليا تكاد تكون الجهة الوحيدة التي تشتري الفحم الكوري الشمالي. ورغم كونها حليفا لبيونغ يانغ فقد ايدت بكين القرار.

وأوضح مسؤولون أمريكيون انه في حال طبقت هذه العقوبات في شكل حازم فان النظام الشيوعي سيحرم من اكثر من 700 مليون دولار من العائدات النقدية التي يمكن ان يستخدمها في تمويل برامجه العسكرية.

وهذه الرزمة من العقوبات بحق بيونغ يانغ هي السادسة منذ 2006. وتاتي ردا على اخر تجربة نووية لها في التاسع من ايلول/ سبتمبر، وهي الخامسة والاقوى التي اجرتها.