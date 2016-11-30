موسكو تنتظر توضيحات من أردوغان بعدما أعلن عزمه على إنهاء حكم “الطاغية الأسد”

موسكو- أ ف ب- اعلنت روسيا الاربعاء انها تنتظر توضيحات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد إعلانه الثلاثاء انه يريد “وضع حد لحكم الطاغية” بشار الأسد في سوريا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “انه تصريح بالغ الخطورة يتنافى عموما مع كل تصريحاته السابقة”.

واضاف “نأمل بالتأكيد أن يزودنا حلفاؤنا الاتراك في اقرب وقت بعض التوضيحات حول هذا الموضوع″.

واكد أردوغان الثلاثاء خلال اجتماع في اسطنبول أن الجيش التركي الذي ينفذ منذ الصيف عملية عسكرية في شمال سوريا لديه هدف واحد “وضع حد لحكم الطاغية الاسد (…) ولا شيء اخر”.

ومنذ اب/ اغسطس، يواصل الجيش التركي عمليته في سوريا الهادفة إلى طرد الجهاديين من المناطق القريبة من الحدود وصد تقدم المقاتلين الاكراد السوريين.

وبدعم من تركيا، تمكنت فصائل سورية معارضة من استعادة معقلي تنظيم الدولة الاسلامية في جرابلس والراعي فضلا عن مدينة دابق التي تكتسي أهمية رمزية للجهاديين.

الاسبوع الماضي، حملت هيئة الاركان التركية النظام السوري مسؤولية مقتل اربعة جنود اتراك في سوريا، وذلك للمرة الاولى منذ بدء العملية العسكرية لانقرة.

وهذا الحادث كان في صلب مكالمة هاتفية الجمعة بين اردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته، يواصل الطيران الروسي منذ نهاية ايلول/ سبتمبر 2015 تدخله دعما للنظام السوري الذي تمكنت قواته في الايام الاخيرة من احراز تقدم واضحة على جبهة حلب.