نيابة تركيا تطلب 30 مؤبدا لزعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري

أنقرة- أ ف ب- طلبت نيابة تركيا فرض 30 حكما بالسجن المؤبد بحق زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم و67 شخصا آخرين اتهمتهم بالتورط في اعتداء في أنقرة هذه السنة نسب إلى المقاتلين الاكراد، وفق وسائل الاعلام التركية.

ويشارك مسلم في رئاسة حزب الاتحاد الديمقراطي الفرع السياسي لوحدات حماية الشعب الكردي التي تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية في شمال سوريا بدعم من واشنطن.

ويحاكم مسلم و67 شخصا في اطار الاعتداء الذي استهدف عسكريين اتراكا في شباط/ فبراير وخلف 29 قتيلا.

وطلب المحققون انزال 30 مؤبدا بكل من المتهمين على أساس 29 مؤبدا عن كل قتيل ومؤبد بتهمة “المساس بأمن الدولة” وفق وكالة انباء الاناضول.

واعلن فصيل “صقور حرية كردستان” المنشق عن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الاعتداء لكن المحكمة اتهمت حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي بالتخطيط له. وتعتبر انقرة المنظمتين “ارهابيتين”.

وبعد تحقيق سريع اعتبرت النيابة الكردي السوري صالح نجار منفذ الاعتداء وانه على صلة بوحدات حماية الشعب الكردي.

تخشى تركيا اقامة منطقة حكم ذاتي في شمال سوريا على حدودها وتواصل استهداف وحدات حماية الشعب الكردي التي تتلقى الدعم من واشنطن.

وفي نهاية اب/ اغسطس توغل الجيش التركي في شمال سوريا بهدف اخراج المقاتلين الاكراد وتنظيم الدولة الاسلامية من المنطقة المحاذية لتركيا.