السجن ثلاثة أشهر لصحافي بحريني بسبب تغريدة

دبي- أ ف ب- اوردت منظمة مراسلون بلا حدود الاربعاء أن محكمة في البحرين قضت بسجن صحافي ثلاثة أشهر بسبب نشره تغريدة على تويتر اعتبرت مسيئة للاديان.

وقالت المنظمة في بيان إن الصحافي والمدون فيصل هيات الذي يدير قناة ساخرة على موقع يوتيوب دين الثلاثاء باهانة “رمز ومجموعة دينية”.

والصحافي معتقل منذ التاسع من تشرين الاول/ اكتوبر، ونشر يومها تغريدة يقول فيها إن الشرطة استدعته.

ولم يتم كشف مضمون التغريدة التي حكم على اساسها.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع حركة احتجاجية انطلقت في شباط/ فبراير 2011 ضد اسرة آل خليفة السنية الحاكمة مطالبة بملكية دستورية.

واصدر القضاء احكاما عدة على مشتبه بهم دينوا بارتكاب أعمال عنف تنسبها السلطات غالبا إلى “ارهابيين” تتهمهم بتلقي دعم من إيران.