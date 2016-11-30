جاويش أوغلو يستقبل حجاب في أنقرة

أنقرة- الأناضول- استقبل وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، مساء الأربعاء، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، رياض حجاب، في العاصمة أنقرة.

وقالت مصادر دبلوماسية للأناضول، إن جاويش أوغلو، بحث مع حجاب التطورات في سوريا عامة ومدينة حلب (شمال) خاصة.

وأوضحت المصادر أن الجانبان تبادلا وجهات النظر حول ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى حلب، إلى جانب الجهود المبذولة في سبيل إيجاد حل سياسي للنزاع في البلاد.

جدير بالذكر أن أحياء حلب الشرقية تتعرض منذ أسبوعين، لقصف عنيف من طائرات النظام وطائرات روسية، فيما تقدمت قوات النظام والميليشيات الإيرانية الموالية لها على الأرض، وسيطرت على ثلث المناطق الخاضعة للمعارضة في المدينة.

وارتفع عدد القتلى في صفوف المدنيين السوريين بمدينة حلب جراء تلك الهجمات منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري إلى أكثر من 739 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 2500 شخصًا.