رولا يموت لمرتضى منصور مجددا: عارية ولا مش عارية جسمي وحرة فيه

بيروت ـ هاجم النائب المصري والمحامي مرتضى منصور عارضة الأزياء رولا يموت، شقيقة الفنانة هيفا وهبي، ووجه لها عبارات حادّة وذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، واتهم رولا بإقامة علاقة جنسية مع السياسي المصري المعارض أيمن نور الموجود حالياً في تركيا.

في هذا السياق، ردّت يموت عبر حسابها الخاص على تطبيق “إسنتغرام”، وكتبت: “مع احترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب (أي رئيس) نادي الزمالك مرتضى منصور، أولا: والدتي من الجنسية المصرية السنية فحضرتك عم تحكي عن بنت مصرية قبل أي جنسية ثانية، ووالدي من الجنسية اللبنانية البيروتية يعني بالإضافة عم تحكي عن بنت مصرية/لبنانية من الطائفة السنية من الجنسيتين”.

وتابعت: “ثانيًا: عارية ولا مش عارية جسمي وحرة فيه، ثالثا: أنا خريجة كلية إعلام فني وسياسي وكنت أعمل في مجلس النواب اللبناني بمبنى العلاقات الدولية الخارجية ولكن حوربت كثيراً. رابعا: أنا لا دخل لي بمشاكلكم السياسية ولا الحزبية ولا التنظيمية، ولا أنتمي لأي منها. خامسا والأهم: أنا أنتمي لتنظيم دولي وليس فقط مصري”.