عدوية يرد على مطالبة حلمي بكر له بالتوقف عن الغناء

القاهرة ـ رد الفنان احمد عدوية على طلب الملحن حلمي بكر بالتوقف عن الغناء قائلا ؛ إنه لا يصادر على رأي أحد، وأن حلمي بكر من حقه أن يقول رأيه، لكنه لن يعمل به لأنه مازال قادرا على الغناء وأغنياته تحقق نجاحاً كبيراً وآخرها أغنية “متسلطن” التي طرحها هذه الأيام.

وأوضح عدوية إنه كان ينتظر تشجيعه وتحيه لإصراره على العطاء رغم كل التحديات الصحية التي يمر بها، وليس محاولة احباطه والمطالبة بتوقفه عن الغناء.

كان الملحن حلمي بكر قد طالب الفنان أحمد عدوية التوقف عن الغناء خوفاً من أن يفقد جمهوره، نتيجة غناءه في ظروف صحية صعبة تؤثر على كفاءة صوته.