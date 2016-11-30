المرأة الأكثر انجاباً في التاريخ لن تصدّق عدد أطفالها

لندن ـ المرأة الأكثر خصوبة في العالم حتى الآن هي سيدة روسية عاشت في القرن الثامن عشر.

إنها الزوجة الأولى لفلاح روسي يدعى فيودور فاسلييف وأنجبت له ما لا يقل عن 69 طفلا.

هذه السيدة أنجبت في 27 ولادة: توأمين 16 مرة، وأربعة توائم أربع مرات، وثلاثة توائم سبع مرات. وإن كان الخبر شديد الغرابة فهناك عدة مصادر تعزز من صحته منها معلومات من دير نيكولسكي في موسكو، الذي وثق كل الولادات باسثناء ولادتين لطفلين ولدا ميتين.

كما نقلت مجلة “The Gentleman’s Magazine” البريطانية عام 1783، حسب رسالة أصلية، فإن “فيودور فاسيليف مزارع يبلغ من العمر 75 سنة ويفترض أنه بصحة جيدة، أنجب من زوجته الاولى 69 طفلا من 27 ولادة. ومن زوجته الثانية 18 طفلا من 8 ولادات، بمعدل توأمين ست مرات وثلاثة توائم مرتين”.