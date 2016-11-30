عريس يجبر عروسه على الطبخ ليلة الدخلة

الرياض ـ كشفت خاطبة سعودية عن قصص غريبة مرت بها خلال مشوارها الطويل في التوفيق بين رأسين في الحلال كما يقول المثل الشائع.

وقالت بحسب “العربية.نت” أن أغرب ما سمعته من قصص مثيرة أن عرسان تراهنوا مع أصدقائهم لإجبار الفتاة على القيام بأفعال غريبة ليلة الدخلة، وعرسان يجبروها على الطبخ في نفس الليلة، أو أن يأتي لها بـ “شاحنة” كسيارة للزفة، مؤكدة أنها تصرفات فردية، ومن يقوم بها يفتقد للثقة في نفسه ويريد التظاهر أمام أصدقائه.

وأوضحت أن الزوجة في المقابل لا تحب تصرفات معينة من الزوج في ليلة الدخلة، مثل التذمر من مصاريف الزواج أو استفساره عن راتبها، لئلا تشك أنه “بخيل”، أو الانشغال بالاتصالات والتبريكات وعدم إعطائها الاهتمام الذي تحتاجه في هذه الليلة.

وبسؤالها عن تصرفها إذا أراد زوجها التعدد ابتسمت قائلة: “ما بقي إلا هي”، مؤكدة أنها لا تتوقع قيامه بالتعدد، وأنه لو أراد ذلك فلن يخبرها.