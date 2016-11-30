مقاتلات التحالف تشن سلسلة غارات جوية على معقل الحوثيين في محافظة صعدة باليمن

صنعاء ـ د ب أ ـ شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين (242) كم شمال غرب صنعاء، باليمن.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت أكثر من 20 غارة جوية، وسمع دوي انفجارات عنيفة، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف.

وبحسب المصادر، فإن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء محافظة صعدة بشكل مكثف، دون إطلاق المضادات الأرضية من الحوثيين والقوات الموالية لهم.

في سياق متصل، ذكرت مصادر من اللجان الشعبية الموالية للحوثيين، أن مقاتليها استهدفوا مواقع عسكرية متفرقة بمنطقة عسير السعودية، بقذائف المدفعية، دون أن تشير إلى مزيد من التفاصيل.