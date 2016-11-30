إيران تُشيّع 7 من ميليشياتها الباكستانية والأفغانية قتلوا في سوريا

طهران ـ الأناضول ـ شهدت مدينة “قم” الإيرانية، اليوم الأربعاء، تشييع جثامين 7 من مليشيات “فاطميون” الأفغانية، و”زينبيون” الباكستانية، التابعتين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في معارك ضد المعارضة في سوريا.

وذكرت وكالة “فارس″ للأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن جثامين 4 من ميليشيات “فاطميون” الباكستانية، و3 آخرين لميليشيا “زينبون” الأفغانية، تم تشييعهم اليوم، دون ذكر التوقيت الذي قتلوا فيه أو هوياتهم.

وعمدت إيران إلى إرسال ميليشيات للقتال في سوريا منضوية تحت ألوية الحرس الثوري.

وتتفرع هذه الميليشيات إلى مقاتلين من الأفغان الشيعة تحت مسمى “لواء فاطميون”، وأخرى يطلق عليها “زينبيون”، وتضم باكستانيين شيعة.

ومنذ تدخلها العسكري لمساندة نظام الأسد لقمع الثورة الشعبية التي اندلعت ضده في 2011، تتكبد إيران بين الحين والآخر خسائر في صفوف جنرالاتها وجنودها الذين سقط منهم الكثيرون.

وفي مايو/أيار الماضي، اعترف “عين الله تبريزي”، المستشار في “فيلق كربلاء”، التابع لـ”الحرس الثوري”، بمقتل ألف و200 عسكري تابع لقوات بلاده في سوريا منذ عام 2012، حسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.