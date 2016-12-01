﻿الأردن: اتهامات فساد تتصاعد وتطال رئيس الأركان الأسبق

لندن ـ «القدس العربي»: أصدرت الهيئة الحكومية المختصة للإعلام في الأردن تعميما يحظر نشر أي اخبار لها علاقة بالقوات المسلحة بعد اتهامات فساد تتعلق برئيس الأركان السابق. حيث كشف عضو مجلس النواب، ثامر بينو، عن شبهات فساد تحوم حول رئيس سابق للأركان. وأشار عضو كتلة الاصلاح المتحالفة مع الاخوان المسلمين، في خطاب له الأسبوع الماضي، إلى توزيع 56 سيارة مسجلة باسم الخزينة كهدايا مجانية لمحسوبين ومقربين من رئيس الأركان الأسبق.

كذلك أبرزت صحف محلية الكترونية، ومنها «عمون» المقربة من السلطات، ما تحدث به النائب.

وفي ظل صمت رسمي، أصرّ بينو على إثارة القضية، موضحاً في بيان إضافي نشره على صفحته الالكترونية وتداوله نشطاء أن سيارات ووقود تم توزيعهما على حساب الدولة. كما لفت إلى بعثات وتعيينات لمحسوبين ومقربين من مسؤول نافذ، كان يعمل رئيساً للأركان دون أن يحدد الاسم، بينها تعيين نجله براتب كبير، وقبل ذلك ايفاده للدراسة على حساب الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا الكلام، أثار جدلاً كبيراً، خصوصاً وأن القضية تطال موقعاً بارزاً في الهرم العسكري. وتزامنت اتهامات بينو مع قرار لرئيس الأركان الجديد، الفريق محمود فريحات، قضى بوقف عقود تعيين نحو 13 شخصاً، كانوا يتقاضون من ميزانية القوات المسلحة رواتب كبيرة بدون عمل حقيقي. هذا القرار، الذي ترافق مع تسريبات بإيقاف عقود أربعة إعلاميين كانوا يحصلون على رواتب بدون مهام واضحة، لاقى ارتياحاً كبيراً في صفوف الرأي العام ونواب البرلمان.

وكان نواب في المجلس السابق، أثاروا علناً قضية عقد بمبلغ خيالي أقر في عهد رئيس الأركان السابق لمذيع محلي شهير وبمبلغ وصل لـ40 الف دولار شهرياً.

ومن المتوقع أن تتطور هذه القضية، خصوصا وأن هناك جهات تغذي الاتهامات التي أثارها بينو، وفقا لشخصيات دبلوماسية وسياسية.

وكان الملك عبدالله الثاني قد كلف قبل شهر ونصف اللواء فريحات برئاسة هيئة الأركان وإحالة سلفه الفريق مشعل الزبن إلى التقاعد وتعيينه مستشارا عسكريا للملك فقط.

وقد استندت هيئة الإعلام الحكومية الى نصوص في القانون تؤهلها لحظر نشر الاخبار المتعلقة بالقوات المسلحة تحت بند (المصلحة العليا).

ما يعني أن المؤسسة العسكرية لا تريد السماح لوسائط التواصل الاجتماعي ولا لجدل البرلمان ان يؤثر عليها كمؤسسة وطنية وان لديها القدرة على التصرف في هذه القضية والتحقيق بالاتهامات بموجب النظام العسكري في حال صحتها.

قرار حظر النشر يعد رسالة للصحافة الالكترونية وجميع وسائل التواصل تقضي بضرورة الحذر من التبعات القانونية وعدم نشر اخبار لها تتعلق بالمؤسسة العسكرية الا عـــــبر الجهات المختصة نفسها وهو الخيار الذي يتيحه قانون المطبوعات في كل الأحوال.