﻿شحّ احتياطيات الغذاء وانقطاع المياه يهدد حياة 650 ألف شخص في الموصل

الموصل ـ بغداد ـ وكالات: وصل الوضع الإنساني في الموصل إلى مراحل حرجة بعدما أصبح الحصول على الغذاء والماء عملية صعبة، نتيجة اشتعال المعارك حول المدينة وشلل خطوط الإمداد الأساسية وتهديد حياة حوالى نصف مليون مواطن داخل المدينة نتيجة انقطاع الماء عنهم. وأصدرت الأمم المتحدة تحذيراً جديداً أمس الأربعاء بشأن الوضع الإنساني في شرق الموصل، بينما شرعت قوات جهاز مكافحة الإرهاب باقتحام أحياء جديدة شرقي مدينة الموصل وغربيها وسط مقاومة شرسة من قبل تنظيم «الدولة».

وذكر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن «الوضع في شرق مدينة الموصل قرب جبهة القتال ما زال محاطاً بالمخاطر على المدنيين. قذائف المورتر والأعيرة النارية ما زالت تزهق أرواحاً». وأضاف «الاحتياطيات المحدودة من الغذاء والماء تنفد وسط تقارير مقلقة تخرج من المدينة عن انعدام الأمن الغذائي». وقال مسؤول محلي الثلاثاء إن المياه انقطعت عن 650 ألف شخص، أي عن 40 في المئة من إجمالي السكان في المدينة عندما أصيب خط إمداد بالمياه أثناء القتال.

ومع قدوم الشتاء يقول عمال الإغاثة إن الحصار يشتد ويوشك على الاكتمال حول الموصل، في حين تواجه الأسر الفقيرة صعوبات في الحصول على ما تقتات به نتيجة الارتفاع الحاد في الأسعار. وكلما طال الحصار ازداد عدد المدنيين الذين يعانون، إذ أنهم يتعرضون كذلك لعنف المتشددين العازمين على سحق أي معارضة لحكمهم.

وقالت كيت غيلمور نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، إن هناك تقارير عن أن تنظيم «الدولة الإسلامية» أعدم بالرصاص 27 مدنياً في ساحة المهندسين في الموصل الأسبوع الماضي. وقبل ثلاثة أسابيع قتل 20 شخصاً على الأقل وعرضت جثثهم كما لو كانت مصلوبة في مفارق شوارع المدينة لنقلهم معلومات إلى «العدو».