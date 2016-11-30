﻿السودان: أحزاب ونقابات وشخصيات وطنية تصعّد معارضتها للنظام

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من صلاح الدين مصطفى: تعددت أشكال مقاومة الشعب السوداني لنظام البشير، فبعد يومين من عصيان مدني دعا له ونفّذه ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، دخل الصحافيون والصيادلة والمحامون والأحزاب السياسية في هذا الحراك وارتفع سقف مطالبهم عاليا.

ونفذت شبكة الصحافيين السودانية أمس إضراباً عن العمل احتجاجاً على قمع حرية الصحافة في السودان. وأقام المحامون السودانيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية، ورفضت الحكومة استلام مذكرة من قوى سياسية تطالب برحيل البشير. وأعلنت لجنة الصيادلة الدخول في إضراب جزئي صباح اليوم.

ولليوم الثالث صادر جهاز الأمن السوداني أمس طبعات ثلاث صحف هي «التيار»، «اليوم التالي» و»الوطن»، وتجمع الصحافيون في مقار عملهم مع الامتناع الكامل عن تنفيذ التكاليف اليومية ومقاطعة التغطيات ودوائر الأخبار أو أي نشاط تحريري داخل الصحيفة.

ودعت شبكة الصحافيين السودانيين، الناشرين ورؤساء تحرير الصحف، للانضمام للإضراب باعتبارهم الأكثر تضررًا من سياسة القمع والمصادرة التي تجاوزت الحدود مؤخراً.

ونفذت مجموعة تتكون من 300 محام وقفة احتجاجية بالقرب من المحكمة الدستورية في الخرطوم، وحملوا لافتات تعبر عن رفضهم لما يحدث حالياً في السودان.

وأعلنت لجنة الصيادلة المركزية دخولها في إضراب اليوم، وقالت في بيان لها إن الأجهزة الأمنية ظلت منذ يوم السبت الماضي تلاحق أعضاء من اللجنة المركزية.

وأضافت: «الوزير أعلن إلغاء التسعيرة ولم يعلن إعادة الدعم إلى الدواء، بل هي محاولة خبيثة لتخدير المواطنين وعرقلتهم عن مقاومة قرار إلغاء الدعم حتى يتم التعامل مع زيادة الأسعار كأمر واقع».

وأصدرت اللجنة قرارات عدة على رأسها إضراب الصيدليات وصيادلة المجتمع وصيادلة الشركات والمصانع والصيادلة الأكاديميين والصيادلة العالمين في وزارة الصحة اضراباً جزئياً عن العمل لمدة ثلاث ساعات اليوم الخميس.

ورفضت الحكومة أمس تسلّم مذكرة من قوى الإجماع الوطني ومنظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات القومية. وطالبت المذكرة بحل السلطة القائمة والتنحي فوراً وتسليمها للشعب السوداني، لإقامة سلطة انتقالية تؤسس لدولة مدنية ديمقراطية.

وحمّلت المذكرة نظام البشير ما حدث خلال سبعة وعشرين عاماً من مصادرة الحريات وتشريد العاملين وتصعيد الحرب في الجنوب حتى تم فصله واستمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وانتهاكات حقوق الإنسان ومصادرة الحقوق والحريات وإهدار الموارد. ووقّع على المذكرة 22 حزباً ومنظمة وشخصاً. (رأي القدس ص 23)