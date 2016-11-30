﻿حلب: برك دماء وجثث متناثرة في الشوارع وتحذير أممي من «مقبرة ضخمة»

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: حذر مسؤول أممي، أمس الأربعاء، من أن القسم الشرقي من مدينة حلب قد «يتحول إلى مقبرة ضخمة» إذا لم تتوقف المعارك، وفيما أعلنت فرنسا أنها «لن تقف متفرجة على جرائم نظام بشار الأسد في سوريا»، قتلت قوات النظام، بقصف جوي، نازحين فروا من المدينة، واعتقلت مئات آخرين.

وقال مسؤول العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفن اوبراين، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن إن «القسم الشرقي من مدينة حلب في شمال سوريا قد يتحول إلى مقبرة ضخمة إذا لم تتوقف المعارك واستمر الحؤول دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان».

وأضاف أن «25 ألف مدني فروا من شرق حلب منذ السبت»، لافتاً إلى سقوط «عشرات القتلى في غارة جوية واحدة اليوم»، فيما أوضح أحد أفراد قوات الدفاع أن «النظام استهدف مجموعة من النازحين الذين كانوا ينزحون من الأحياء الشرقية إلى الأحياء الغربية». مشيراً إلى أن الحصيلة 45 قتيلا.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها منظمة «الخوذ البيضاء» في شرق حلب جثثاً تتناثر في الشوارع، وأغلبها ملقى وسط برك من الدماء، بينما لا تزال متعلقات القتلى على ظهورهم.

كذلك أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن النظام اعتقل مئات من الأشخاص الذين اضطروا للفرار من شرق حلب، فيما نفى مصدر عسكري سوري إلقاء القبض على أي شخص.

واستدعى سوء الأوضاع في حلب، موقفاً فرنسياً صارماً، حيث أعلن وزير الخارجية، جان مارك أيرولت إن بلاده «لن تقف متفرجة على جرائم نظام بشار الأسد في سوريا وتقوم بما يترتب عليها في الناحيتين الإنسانية والسياسية».

من جهته، قال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول سوريا إن «40 % من مناطق المعارضة شرقي حلب سقطت تحت سيطرة قوات النظام الآن».

جاء ذلك فيما كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن مناقشات سرية تجري بين الروس وممثلي بعض مجموعات «الثوار» في حلب لإعادة تنشيط الخطة المقترحة في شهر تشرين الأول/أكتوبر من قبل مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي تنص على وقف إطلاق النار في حلب وإدخال المساعدات الإنسانية وطرد مقاتلي «جبهة فتح الشام».

من جهة أخرى، أطلق الطيران الإسرائيلي صاروخين على ريف دمشق فجر أمس الأربعاء دون أن يحدث إصابات، حسبما نقلت وكالة العلام الرسمية «سانا» عن مصدر عسكري.

وقال المصدر «أقدم طيران العدو الإسرائيلي فجر (الأربعاء) على إطلاق صاروخين من المجال الجوي اللبناني سقطا في منطقة الصبورة في ريف دمشق الغربي دون وقوع إصابات».

إلى ذلك، قال الكرملين إن تصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن القوات التركية موجودة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد كان مفاجئا بالنسبة لموسكو، وإنها تتوقع تفسيرا من أنقرة.

واعتبر إردوغان، الثلاثاء، أن توغل تركيا في آب/ أغسطس عندما أرسلت دبابات ومقاتلات وقوات خاصة عبر الحدود كان بدافع السخط ولإسقاط الأسد.

كذلك ردت طهران على كلام الرئيس التركي، إذ أكد مساعد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية للشؤون السياسية في إيران، العميد رسول سنائي‌ راد أن إردوغان ليست لديه القدرة الكافية للإطاحة بالأسد، مضيفاً لو كانت تركيا تملك هكذا قدرة لكانت نجحت في الماضي في إقامة منطقة عازلة.