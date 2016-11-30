﻿حفل توزيع جوائز غرامي الموسيقية قد يعود إلى نيويورك

لوس أنجليس – رويترز: قال مصدر مطلع على المفاوضات بين منظمي مسابقة جوائز غرامي الموسيقية ومدينة نيويورك إن مفاوضات تجري بين الطرفين لإعادة الحفل السنوي لتوزيع الجوائز إلى المدينة الأمريكية.

وأكد المصدر أن مباحثات تجرى بين المنظمين والمدينة بعدما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن أضخم ليلة موسيقية ستنتقل من لوس أنجليس إلى نيويورك في 2018 لكنه قال إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.

وقال المصدر إن قرارا بهذا الشأن قد يصدر خلال الأسابيع القليلة المقبلة على أقرب تقدير.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن إدارة رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو تقدمت بعرض لنقل الحفل للمدينة لكن أكاديمية التسجيلات التي تنظم الجوائز في حاجة للتغلب على التكاليف الإضافية المصاحبة لتقديم العرض في نيويورك بدلا من لوس أنجليس.

وأقيم أول حفل لجوائز غرامي وهي أكبر جوائز أمريكية في مجال صناعة الموسيقى لأول مرة في عام 1959 في مكانين في وقت واحد وهما: فندق بيفرلي هيلتون في حي بيفرلي هيلز في لوس أنجليس وفي فندق بارك شيراتون في نيويورك.

ومنذ ذلك الحين ظل الحفل يتنقل بين لوس أنجليس ونيويورك حتى عام 2000 عندما أصبح ستابلز سنتر في وسط مدينة لوس أنجليس مقرا للحفل. وكان هناك استثناء واحد فقط في عام 2003 عندما أقيم الحفل في ماديسون سكوير غاردن في نيويورك.

وستعلن ترشيحات الجوائز الأسبوع المقبل على أن يقام الحفل في ستابلز سنتر في لوس أنجليس يوم 12 فبراير/ شباط.