﻿عشرات القتلى في قصف مدفعي شنه النظام على شرق حلب… وقيادي يطلب ممرا آمنا للمدنيين

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: قتل 21 مدنيا بينهم طفلان أمس الاربعاء في قصف مدفعي لقوات النظام السوري استهدف الأحياء الشرقية في مدينة حلب حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين أفادت وكالة الأنباء السورية عن ثمانية قتلى بينهم طفلان في الأحياء الغربية.

وأشار المرصد إلى إصابة العشرات في القصف المدفعي الذي استهدف حي جب القبة الذي يقع تحت سيطرة ألفصائل المقاتلة في شرق حلب.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن القصف كان «كثيفا»، لافتا إلى أن الكثير من الأشخاص ما يزالون عالقون تحت أنقاض المباني المنهارة.

وذكرت جمعية «الخوذ البيضاء»، وهم متطوعو إنقاذ وناشطون في الأحياء الواقعة تحت سيطرة ألفصائل المقاتلة، أن القصف المدفعي استهدف مدنيين نازحين كانوا قد لجأوا إلى حي جب القبة هربا من أحياء شرقية أخرى في المدينة.

وفي المقابل، نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر فى قيادة شرطة محافظة حلب «ارتقاء 8 شهداء بينهم طفلان وإصابة 7 أشخاص بجروح نتيجة قذائف صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية على أحياء الأعظمية وسيف الدولة وحلب الجديدة وألفرقان» الواقعة تحت سيطرة النظام السوري. وفر أكثر من خمسين ألف شخص من مناطق سيطرة مقاتلي المعارضة في شرق حلب حيث الحصار والقصف والدمار وانقطاع شبه تام للكهرباء والانترنت، في وقت يعقد مجلس الأمن الدولي الاربعاء اجتماعا لبحث الوضع المتدهور في المدينة السورية.

وواصلت قوات النظام هجومها على الأحياء الشرقية بعد التقدم السريع الذي أحرزته بسيطرتها منذ السبت على كامل القطاع الشمالي، وقتل الاربعاء 30 شخصا نتيجة تبادل القصف في المدينة.

وغداة تحذير مسؤولة في الأمم المتحدة من «انحدار بطيء نحو الجحيم» في شرق حلب مع تدهور الوضع الميداني، أحصى المرصد السوري خلال أربعة أيام فرار خمسين ألف نازح من شرق حلب، بينهم عشرون ألفا إلى الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، وثلاثون ألفا إلى حي الشيخ مقصود الذي يسيطر عليه الأكراد.

وكان عدد سكان شرق حلب قبل بدء الهجوم أكثر من 250 ألفا يعيشون في ظل حصار خانق تفرضه قوات النظام منذ تموز/يوليو ويعانون من نقص حاد في الغذاء والكهرباء والأدوية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بافل كشيشيك أمس الاربعاء «هؤلاء الذين يفرون هم في وضع يائس. كثيرون منهم فقدوا كل شيء ووصلوا من دون أي حقائب. إنه لأمر محزن جدا».

وأوضح «أولويتنا حاليا هي مساعدة هؤلاء الأشخاص بأسرع ما يمكن». ووصلت عائلات بأكملها إلى حي جبل بدرو الذي استعادت قوات النظام السيطرة عليه الاحد، وانتظرت في ظل درجات حرارة منخفضة وصول حافلات نقلتهم إلى الأحياء الغربية.

وظهر في الصور التي التقطها عدد كبير من الأطفال ورجال ونساء متقدمون في السن بعضهم يجرهم أقارب لهم على كراس متحركة أو يحملونهم على حمالات.

أشلاء وحقائب متناثرة

وبعد سيطرتها على ثلث الأحياء الشرقية منذ السبت، تواصل قوات النظام السوري وحلفاؤها تقدمها باتجاه القطاع الجنوبي من هذه الأحياء، بهدف استعادة السيطرة على كامل المدينة.

ونشرت الجمعية صورا مروعة عقب القصف تظهر جثثا وأشلاء متناثرة على طريق تحيط به أبنية مدمرة وحقائب وأكياس متناثرة.

وكان متطوعو الدفاع المدني يعملون على وضع الجثث داخل أكياس بلاستيكية برتقالية اللون.

ويظهر في إحدى الصور شاب يجلس على حجر وهو يبكي فيما يمسك هاتفا بيديه وأمامه جثتان تمت تغطية الجزء الأعلى منهما يبدو أن إحداهما تعود لفتاة ترتدي حذاءً أحمر اللون.

ومنذ بدء قوات النظام هجوما في منتصف الشهر الحالي للسيطرة على كامل مدينة حلب، ارتفعت حصيلة القتلى في الأحياء الشرقية جراء القصف المدفعي والجوي إلى نحو 300 مدني. وتسببت قذائف أطلقتها الفصائل المقاتلة على الأحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام في مقتل 48 مدنيا على الأقل في الفترة ذاتها.

اجتماع طارئ

في نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الاربعاء بطلب من فرنسا للتباحث في الوضع المتدهور في شرق حلب، كما افادت مصادر دبلوماسية.

واستمع أعضاء مجلس الأمن الـ15 خلال الاجتماع إلى إحاطة عبر الفيديو من المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا حول الوضع في شرق حلب. كما تحدث أحد مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر أن «فرنسا وشركاءها لا يمكنهم البقاء صامتين إزاء ما يمكن أن يكون واحدة من أكبر المجازر بحق مدنيين منذ الحرب العالمية الثانية». وحض نظيره البريطاني ماثيو رايكفورت «النظام السوري وروسيا على وقف القصف والسماح بدخول المساعدات الإنسانية».

وطالب موسكو بالضغط على دمشق للموافقة على خطة لدى الأمم المتحدة لإغاثة السكان في شرق حلب وإخلاء الجرحى، وقال إن المعارضة وافقت على الخطة.

ودعا رئيس المجلس المحلي لأحياء حلب الشرقية بريتا الحاج حسن الاربعاء إلى تأمين «ممر آمن» للسماح لمئات الآلاف من المدنيين المحاصرين والمعرضين للقصف بمغادرة حلب.

وقال إثر لقاء في باريس مع وزير الخارجية جان مارك ايرولت، «باسم الإنسانية، باسم القانون الدولي، نطالب بأن يسمح للمدنيين بمغادرة حلب وبالذهاب حيث يشاؤون. لماذا تذهب هذه العائلات للاحتماء في المنطقة الحكومية، لماذا يذهبون للاحتماء لدى جلادهم؟».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي من جهته بعد اجتماع لمجلس الوزراء الفرنسي أنه سيجتمع «في العاشر من كانون الاول/ديسمبر المقبل في باريس الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة التي تدعم حلا سياسيا في سوريا وترفض منطق الحرب الشاملة»، مضيفا «آن الاوان ليستيقظ المجتمع الدولي» إزاء المأساة الجارية في حلب.