﻿تقرير حسنين كروم: مطالبة الدول العربية بعدم تصدير مشاكلها لأفريقيا

حل تفاوضي

لنبتعد قليلا عن الكلام العاطفي وبروباغندا عسكر الجزائر ونحاول طرح موضوع جبهة البوليساريو من خلال الوقائع والمعطيات الميدانية بكل موضوعية وبدون قذف وسب وتشنج، أولا أغلب أرض الصحراء المغربية هي داخل المغرب ومعاقل البوليساريو ومخيماتها توجد داخل التراب الجزائري التي يدعي عسكرها الحياد وبكونهم ليسوا طرفا في القضية ؟

السؤال الذي سيطرحه كل واحد منا هو من أين للبوليساريو بالأسلحة ومن يمول ما يسمى ببعثاتها الدبلوماسية وإعلامها ودولتها المعلنة من طرف واحد في تندوف ؟ فقط الإجابة على هذه الأسئلة سيحيلك على جوهر القضية وسبب استمرارها ومعها استمرار معاناة المحتجزين في تندوف وجمود حلم المغرب الكبير ومعه حلم مئة مليون مواطن مغاربي منذ إنشائه إلى اليوم، الأهم كذلك في هذه القضية هي أن جبهة البوليساريو لا تمثل إلا الأقلية من الصحراويين وأن جل مؤسسيها وقادتها ومعهم الآلاف ممن جانبهم الحظ للهروب من جحيم تندوف عادوا إلى وطنهم المغرب.

مصطفى – صحراوي مغربي

قمة كيغالي

تراجع المغرب عن المطالبة بطرد الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي، نظير عودته إلى مقعده الشاغر منذ 84، وقال وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، إن بلاده لم تدع في رسالة طلبها المقدم للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، بطرد الجمهورية الصحراوية، وهو عكس ما كان ينادي به في قمة كيغالي.

التراجع المعبّر عنه من طرف رئيس الدبلوماسية المغربية، صلاح الدين مزوار، على علاقة مباشرة بتصريحات وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الذي قال في الدوحة، الثلاثاء الماضي، إن لـ «الاتحاد الإفريقي قوانين وأسسا، ونحن نرحب بانضمام المغرب إليه، كما أن الجمهورية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس فيه، ولكن لا يمكن لدولة أن تشترط أي شيء قبل الانضمام إلى المجموعة التي تريد الانضمام إليها».

رشيد – الجزائر

الدفاع عن الوحدة الترابية

طرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي أو تجميد عضويتها في انتظار الحل الذي يفرضه المغرب مسألة بديهية .

المغرب اختار المواجهة من داخل الاتحاد دون الاعتراف بالكيان الوهمي مثله مثل الأغلبية المطلقة ممن لا يعترفون بهذا الوهم من داخل الاتحاد نفسه ومن بين هذه الدول الإفريقية : مصر، تونس، ليبيا، السينغال، ساحل العاج، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، الغابون، مدغشقر، جيبوتي، مالي، المالاوي، بوركينافاسو، النيجر، تشاد، غينيا بيساو، غينيا الإستوائية، ليبيريا، بروندي، بنين، الكونغو الديمقراطية، الرأس الأخضر، سيراليون وزامبيا السيشل…..

فهل هذه الدول تعترف بالكيان الوهمي؟

المغرب سيجلس داخل الاتحاد الإفريقي ويدافع عن وحدته الترابية ولا يهمه لا كيان وهمي لا يعترف به سوى 10 أو 11 دولة، وعليه فإن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي أضحت ضرورة ملحة بالنسبة لنا نحن المغاربة لأن المقعد الشاغر لدولة المغرب لن تشغله مجموعة انفصالية تدعي أنها دولة وما هي بدولة إذا ما أخدنا بعين الاعتبار مفهوم الدولة في أبجديات القانون الدولي وأول هذه الأبجديات هو الاعتراف الأممي وهو ما لم ولن يحصل بدخول المغرب بقوة إلى الاتحاد الإفريقي.

أبو سفيان

المأزق السياسي

ردا على دعوات مجلس الأمن من أجل إيجاد حل لهذا المأزق السياسي، قدمت المملكة المغربية عام 2007 للأمين العام للأمم المتحدة المبـادرة المغـربيـة للتفـاوض بشـأن نظـام للحكـم الذاتـي لجهـة الصحـراء. تضمن المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء. ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات واسعة. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية لتنمية الجهة في كافة المجالات، والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمملكة.

لكن للأسف الجارة والشقيقة الجزائر -طبعا حكامها لأن الشعب الجزائري غير معني اصلا بهذا الصراع المفتعل- تواصل عرقلة اي حل في الصحراء وتستمر بالمطالبة بالاستفتاء وهي تعلم في قرارة نفسها أنه مقترح لا يمكن تحقيقه أبدا لتباين الرؤى بين الأطراف حول احقية من يصوت وان الأمم المتحدة نفسها اقرت باستحالة هذا الحل . الجزائر لا تريد حلا بل تريد فقط تمديد عمر هذا النزاع لأطول فترة ممكنة والهدف ابقاء ورقة لإضعاف المغرب واستنزافه …لكن اقول لهم ان المغاربة سيقدمون ارواحهم قبل اموالهم لقضية الصحراء المغربية ولن تكون للجزائر اطلالة على المحيط الاطلسي.

هشام – بلجيكا

أزمة مفتعلة

تحية من المغرب لمصر الكنانة وللشعب المصري ولكل الشعوب في المشرق العربي والحمد لله أنكم تدركون جيداً بأن الصحراء مغربية وأن الأزمة مفتعلة من نظام الجزائر. كان إذن من المنطقي أن يضع العرب كل ثقلهم من أجل انجاح القمة بتسجيل موقف ضد دولة طائشة وهي الجزائر ليفهم الأفارقة أن تقسيم المغرب خط أحمر لا يمكن القبول به، خصوصاً وأن القمم السابقة الثلاث لم تعرف مشاركة الكيان الوهمي المدعوم جزائرياً.

قضية الصحراء المغربية قضية محسومة، ومصيرها قرره الشعب المغربي. أغلبية قيادات البوليساريو فهموا لعبة نظام الجزائر وعادوا لبلدهم وجل الصحراويين المغاربة المحتجزين فروا من جحيم تندوف وعادوا لوطنهم المغرب.

تاونيتي – المغرب