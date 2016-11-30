﻿عمرو يوسف يخرج عن صمته ويؤكد زواجه من كندة علوش

دمشق – «القدس العربي»: بعد مرور أيّام على خبر زواج عمرو يوسف وكندة علّوش والتزام كلا العروسين بالصّمت الكامل، خرج العريس عن صمته أخيراً، ووجّه رسالة للصحافة وجمهوره تتعلّق بتفاصيل زواجه الذي أثار ضجّة كبيرة، وعلّق على الشائعات التي طالت هذا الموضوع.

يوسف أكّد صحة الخبر عبر حسابه الخاص على «انستغرام» ووجّه رسالة لجمهوره ولوسائل الإعلام، وقال بالعامية المصرية «لكل أهلي واصحابي وحبايبي فرحتكم بينا زادت من فرحتي ألف مرة، محبتكم واصله لنا ومفرحانا فوق ما تتخيلوا، شكراً شكراً شكراً ليكوا على محبتكم ودعمكم اللا منتهي».

وأضاف: «شكراً لكل صديق بارك من قلبه، شكراً لكل واحد وواحدة من الجمهور فرحلنا من قلبه، يا ريت لو اقدر اشكركم واحد واحد بالاسم، شكراً لكل الصفحات اللي بتحبنا وبتدعمنا من قلبها سواء على فيسبوك أو انستغرام، واخيراً شكراً لكل صحافي محترم ابتعد عن الاشاعات وتحرى الدقة في كلامه».

وتابع قائلاً: «اصل في اشاعات كتير اتقالت كلها غلط بس انتوا عارفيني مبردش عليهم، بس عموماً سيبكم انتم، فرحتي بفرحتكم فوق الخيال ادعولنا و قولوا : اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير».

يشار إلى أنّ الفنان المصري عقد قرانه على الفنانة السورية كندة علوش مؤخّراً بعد علاقة حب عاطفية، وتمّ عقد القران من دون أي ضجة أو أي حفل.