﻿مهرجان «لبنان موحد» يغنّي الوطن والحب والسلام

بيروت – «القدس العربي» : جرياً على عادته السنوية في اظهار وجه لبنان الحضاري والفنيّ والثقافي ووجه «لبنان الموّحد» بعيداً عن الصراعات السياسية والترّدي الاقتصادي والإجتماعي، أقيم مهرجان «لبنان موحد» للعام الثالث على التوالي في «البيال»، بحضور عشرة آلاف شخص وبمشاركة 30 من الفنانين والممثلين وإلاعلامين والرياضيين اللبنانيين الذين اجتمعوا معاً وغنّوا الوطن والحب والسلام بمبادرة سنوية أطلقتها ودعمتها رئيسة لجنة المهرجان السوبرانو تانيا قسيس، التي ألقت كلمة شددت فيها على أننا «كلنا للوطن» وأكدت أن المهرجان لم يعد حفلاً وحسب، ولم يعد سواراً نلبسه بيدنا وحسب وإنما بات قضيةً من أجل أن يبقى لبنان وطن الحرية والحياة.

وقد توّلت محطة «أم تي في» نقل وقائع المهرجان، الذي أقيم برعاية وزارتي السياحة والتربية و»الفا» و»بنك عودة» وجمعية «العزم والسعادة» وبمشاركة النجوم والجمهور الذين اجتمعوا من أجل الإحتفال جميعاً باسم لبنان تحت شعار «ليبقى الاستقلال عيداً».

وعلى وقع نشيد المهرجان، وهو من كلمات وألحان الفنان الشامل مروان خوري، دخل النجوم المشاركون معا إلى المسرح وهم: وليد توفيق وزياد برجي، ألين لحود، أنطوني توما، ناجي اسطا، سعد رمضان، ريمي بندلي، مايك ماسي، ماريتا الحلاني، غرايس أيانيان، مارك حاتم، غدي بشارة الفائز في «أحلى صوت أطفال» عمر دين، الكوميدي نمر أبو نصار، والشاعر نزار فرنسيس، الإعلامي بيار رباط والممثلة باميلا الكك، الموزع الموسيقي ميشال فاضل، الممثل وسام صليبا، الممثلة ميرفا قاضي، الإعلامي جوزف حويك، الممثل نيكولا معوض، الإعلامي شربل راجي، الرياضي سيلفيو شيحا والممثلة زينا دكاش، وغنّوا معاً برفقة مجموعة من أطفال لبنان من سائر المدارس اللبنانية «نحنا جايين عالكلمة مجتمعين، والموسيقى روح ما إلها لون ودين»، وقد رافقهم بعزفه على البيانو الموسيقي ميشال فاضل.

وتغّيب عن المهرجان النجم معين شريف من دون تحديد الأسباب، علماً أنه كان أكدّ حضوره وكذلك الإعلامية والممثلة ستافاني صليبا، كما غاب أيضاً النجم يوسف الخال الذي اعتذر مبرّراً غيابه لظروف قسرية.

وعلى مدار ساعتين من الوقت وقف النجوم جنباً إلى جنب هاتفين باسم لبنان موحّد، ورقصوا وابدعوا في اغانيهم التي قدموها باللغات العربية والأجنبية، والتي حيّت الوطن وبيروت فكانت «شوف شوف شو حلوي بيروت «كبار كبار نحنا الأحرار أبناء الشهداء الأبرار» وميدلي تحت عنوان «تحت أرزك يا لبنان».

كما لم تغب عن المهرجان روح الموسيقار الغائب الحاضر ملحم بركات فكانت تحية له عبر نشر مقطع من أغنيته «يا حبي اللي غاب من عمري أنا» ثم كلمة مؤثرة من صديقه الشاعر نزار فرنسيس واطلالة مفاجئة لوعد نجل الموسيقار ملحم بركات تلاه ميدلي لأجمل أغانيه.

وقدّم النجوم المشاركون لشباب لبنان فرصة العيش في الأمل بمستقبل واعد يخلق لحظات إستثنائية من الوحدة والتضامن الوطني. وعاد ريع هذا المهرجان لصندوق أطفال شهداء الجيش اللبناني.