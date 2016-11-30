﻿هذا ما قالته أصالة عن مايا دياب

دمشق – «القدس العربي»: تتوالى تغريدات الفنانة السورية أصالة نصري في مختلف المجالات، وأحياناً تخصّ أصالة بتغريداتها على «تويتر» الفنانات والفنانين، وما كان ملفتاً للانتباه مؤخّراً هو توجيهها الكلام للفنانة اللبنانية مايا دياب أكثر من مرّة.

وكتبت تعليقاً على أحدث ألبومات دياب «وعاملة ألبوم الحلوة! سينغل وارحمي هالأمة»، فردّت دياب بالقول «شكرا يا صديقتي المُحبّة».

كلام أصالة الموجّه لدياب، والذي لا يخلو من الغزل المباشر أثار استهجان واستغراب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي، سيّما أنّ أصالة كانت قد قالت في وقت سابق إنّها تحب مايا على المستوى الشخصي، ولا مشكلة لديها معها، ولكنّها ضد أن تغنّي، واصفة إقدام دياب على احتراف مجال الغناء بالجرأة.