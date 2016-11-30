﻿منتج «آفاق أرجوانية» التركي: الفيلم يعكس مأساة الفارين من سوريا

أنقرة – من عائشة بشرى أركتش: كشف المنتج السينمائي التركي عثمان صوباشي عن عرض فيلمه «آفاق أرجوانية» الذي يجسد الأزمة السورية، في السينما العام المقبل بعد مشاركته في المسابقات الدولية.

وقال «الفيلم يعكس مأساة الفارين من الحرب السورية وصراعهم في سبيل البقاء على قيد الحياة».

وأضاف «لم نتفاجأ من عدم حساسية الغرب تجاه هذا الموضوع، هدفنا الوصول إلى الناس الذين لديهم حساسية إنسانية والذين باتوا بوضع الأقلية في الغرب».

وتابع «إنهم يودون إيصال صرخة السوريين الصامتة إلى العالم».

وشدد على أن «الغرب اتخذ موقفًا من الحروب التي تشهدها العديد من البلاد الإسلامية، وأنه ليس فقط في سوريا، لقد شهدنا عدم الحساسية التي نراها في الغرب الآن، في العديد من القضايا الأخرى».

وتساءل قائلا «هل رد (الغرب) على الأوضاع في فلسطين، أو هل شاهدنا ردًا له تجاه الحرب التي شهدتها البوسنة والهرسك التي تقع بجانبه، ما فعله جنود حلف شمال الأطلسي (ناتو) قبيل مجزرة سربرنيتسا ما زال في أذهاننا، اتهامنا بالإبادة من قبل الغرب الذي ظل صامتا تجاه الإبادة التي جرت أمام أعينهم، هو أمر تراجيدي وكوميدي».

وأكد أن «غايتنا لم تكن تصوير فيلم لملئ صالات السينما، وإنما سعينا فقط للمساهمة فيما أراد رئيس جمهوريتنا رجب طيب أردوغان إسماعه للعالم عبر فن السينما».

وأشار صوباشي، إلى أنه أثناء تصوير الفيلم فإن «الفريق كله عاش لحظات حزينة أثناء التصوير، الجميع كان يعلم غاية الفيلم بشكل جيد، وهذا الوضع كان يظهر حتى أثناء التصوير، هناك مشهد لعبه الشخصية التي مثلها آدم يلماز خلال بحثه عن جواز سفر، عقب الانتهاء من تصوير المشهد كان الجميع في الطاقم يبكي». وتابع «لا ننسى ركلة الصحافية للأب الذي كان يسعى لعبور الحدود، حتى لو تجاهل العالم فإن تركيا ستستمر في أن تكون ميناءً يلجأ إليه جميع المظلومين، لأن ماضينا وعاداتنا وثقافتنا تتطلب منا الدفاع عن المستضعفين وعدم السؤال عن هوية المظلوم».