﻿محمد فضل شاكر سيحترف الغناء معتمداً اللون الرومانسي

بيروت – «القدس العربي»: ينطبق القول المأثور «الولد سرّ أبيه» على محمد إبن الفنان المعتزل فضل شاكر، الذي قرّر أن يسلك درب الفنّ أسوة بأبيه، معتمداً على اللون الرومانسي الذي امتاز به والده.

وعلم أن محمد، الذي يعزف على آلات موسيقية عدّة ويمتاز بصوت عذب وحنون وإحساس مرهف كوالده سيحترف الغناء قريباً وهو الآن بصدد التحضير لعدد من الأغاني ستبصر النور في الفترة المقبلة.

وكان سبق له أن أطلّ للمرة الأولى أمام الجمهور في وصلة غنائية مع والده في المغرب في «مهرجان موازين»، حيث صعد إلى المسرح وشارك والده في أداء أغنية «روح حبيبي روح»، ثم قدّم لاحقاً منذ نحو سنتين أغنية بعنوان «راحوا» ما لبث أن حذفها بعد وقت قليل.