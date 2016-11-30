﻿الحكومة المصرية توافق على قانون العمل الجديد وتحيله لمجلس النواب

القاهرة – «القدس العربي»: وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قانون العمل الجديد وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، «إن الحكومة وافقت على مشروع قانون العمل وأحالته لمجلس النواب»، وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الحكومة أمس، «إن القانون هدفه الرئيسي حماية العامل المصري والأساس توافر الحد الأدنى لحقوق العمال، كما أننا حاولنا فتح مجال للاستثمار، حيث إن القيود على صاحب العمل تقلل من فرص الاستثمارات، فضلاً عن إضافة إجازات للمرأة العاملة نظراً لطبيعتها الحياتية» . وأرسل الوزير رسالة طمأنة العامل المصري حيث تحقق له بنود حماية والتي منها ما كان يتسبب في هجرة العمال، وحول نسبة العمال الأجانب 10% كما هي لتواكب مع قانون الاستثمار الجديد. وبشأن الاستقالات، أكد الوزير، «أن نص القانون الجديد أن تكون معتمدة من الوزارة ومكتب العمل منوهاً إلى أن القانون ربط العمل بالإنتاج». وكشف، «أنه تم طرح ذلك على رجال الأعمال للوصول للحد الأدنى للأجور من خلال اقتراحات من أصحاب العمل أنفسهم بالقطاع الخاص»، منوهاً إلى أن المتوسط للأجور سيكون ما بين 1200 جنيه و 2000 جنيه. وأوضح الوزير، بشأن التأمين على العاملين، «أن القانون نص على تفعيل التفتيش على التأمين من خلال التفاهم الذي تم مع رجال الأعمال بالقطاع الخاص». وأوضح سعفان، «أن هناك استهدافاً حالياً لمصر كشائعة تصريح العمال المصريين من الكويت»، مؤكداً أن ذلك عار تماماً من الصحة بهدف البلبلة فقط.

وأعلن، «أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لرعاية أكبر وكان الصندوق الخاص بهم تم وضع شرط أن يكون العامل مؤمناً عليه لإفادة العامل باشتراك شهري 28 جنيهاً، كما أن من خلال قاعدة البيانات بالوزارة يمكننا توفير وظائف لهؤلاء العمال».

وفيما يتعلق بمدة عقد العمل، أوضح الوزير: «أن العلاوة كما هي 7% بينما عقد العمل حرصنا على أن يكون في العقد وضوحاً تاماً من خلال التزام صاحب العمل بمختلف الالتزامات»، منوهًا إلى أن مدة العقد عام.

وبالنسبة لذوي القدرات الخاصة، كشف الوزير، «أن لهم نسبة في التشغيل تتمثل في 5% فضلا عن الالتزام بها من قبل أصحاب العمال بتنفيذها فعلياً»، وتابع الوزير قائلًا: «وحال عدم توثيق تلك الاستقالة تكون بلا قيمة ولا يعتاد بها».

وفي السياق نفسه، يقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة، مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية والحفاظ على حقوق العمال، حيث وضع حلول ومعالجات لكافة المشكلات التي اسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، ويساعد المشروع الجديد على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال التأكيد على احترام التشريعات الخاصة بالاستثمار والمناطق الحرة. وأشار مشروع القانون الجديد إلى أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الافراد فحرص على ترسيخ مفهوم التدريب والنهوض به على المستوى القومي.

من جانبه، قال النائب البرلماني عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس قانون العمل، «إنه لم يصل بشكل رسمي إلى مجلس النواب، ولكن وصلتني نسخة منه بعيدا عن المجلس». وأوضح، في تصريحات لفضائية «صدى البلد»، «أن القانون في مجمله جيد، ولكنه يحتاج إلى تعديلات كثيرة حتى يصل إلى المطلوب» ، موضحاً أن المطالب الأساسية في هذا القانون تتمثل في أن يعمل القطاع الخاص على تخفيض عدد ساعات العمل، كما أن المناطق الصناعية الجديدة، تحتاج إلى أن يكون هناك سكن متوفر للعمال بجوار العمل، وعدد ساعات العمل لا يتجاوز 8 ساعات بدلا من الـ 12 ساعة المتبعة حاليًا.

وأشار إلى، «أنه لا يصح أن يتم إرغام العامل على التوقيع على استمارة 6 الاستقالة» قبل أن يعمل، فهذا لا يعطي أمانًا بالنسبة للعامل ولا يطبق في أي دولة في العالم. ولفت إلى، «أنه يجب ان يكون هناك تأمين شامل على العامل، وان يكون هناك إلزام لصاحب العمل بتوفير وجبة للعمال وهذا الأمر يجب تطبيقه، ولا مفر منه».