﻿دعوى فلسطينية في تشيلي ضد قضاة إسرائيليين صادقوا على بناء جدار في بيت جالا

رام الله ـ «القدس العربي» : قدّم ستة فلسطينيين بدعم نواب في البرلمان التشيلي وأحزاب سياسية مختلفة يمينية ويسارية ووسط، دعوى في محكمة سانتياغو، في تشيلي، ضد ثلاثة قضاة من المحكمة العليا الإسرائيلية يتهمون بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية على خلفية مصادقتهم على مسار الجدار الفاصل على أراضي بيت جالا.

وقدم الدعوى ستة من أصحاب الأراضي التي يمر الجدار عليها ويفصل أراضيهم عن بيت جالا. ويحمل خمسة من المدعين المواطنة التشيلية كونهم يعيشون هناك، فيما يعيش السادس في بيت جالا. والقضاة المتهمون هم: اشير غرونس الرئيس السابق للمحكمة، ونيل هندل وعوزي فوغلمان والذين سبق أن رفضوا النظر في التماس بلدية بيت جالا ضد الجدار المسار البديل المقترح من قبل مجلس السلام والأمن كي لا يتم الفصل بين سكان بيت جالا وارأضيهم. وادعى القضاة الثلاثة في القرار الذي اتخذوه في الثاني من نيسان/ابريل 2015 أن المسار البديل المقترح لا يلبي الجوهر الأمني للجدار بالمقياس الذي يلبيه مخطط وزارة الجيش. وقال أحد أعضاء الطاقم القانوني، الذي أعدّ الدعوى، إن قرار مقاضاة القضاة يعتمد على سابقة محاكمات نيرنبرغ التي حوكم أمامها قضاة بتهمة التعاون مع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف: «سيتم لاحقاً ضم جهات أخرى مدعى عليها في إطار الدعوى بسبب دورها في إقامة الجدار».

ووقع الدعوى المحامي نيكولاس بافيس، الذي شغل منصب حاكم في تشيلي سابقا. وتم تعيين خمسة قضاة للتحقيق، إذ سيقرر هؤلاء خلال 15 يوماً كيفية مواصلة التحقيق. وحسب المصدر، يمكن للمحكمة استدعاء القضاء الإسرائيليين او إجراء التحقيق في إسرائيل. يشار إلى أن قضاة المحكمة الذين صادقوا على بناء الجدار، حسب مسار وزارة جيش الاحتلال، هم هندل وتسفي زيلبرطال ومريام نؤور.

يذكر أن تشيلي موقعة على معاهدة روما لعام 2012 ومنذ ذلك الوقت أضافت إلى دستورها مبدأ صلاحية القضاء الدولي، وهي صلاحية تسمح للدولة بمحاكمة شخص ارتكب جرائم دولية بدون علاقة بمواطنته ومكان ارتكاب الجريمة.