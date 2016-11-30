﻿ البحرية الإسرائيلية تهاجم صيادي غزة وتجبرهم على ترك عملهم

غزة ـ «القدس العربي» : هاجمت الزوارق الحربية الإسرائيلية، يوم أمس، قوارب صيد فلسطينية خلال عملها قبالة سواحل مدينة غزة.

وقال صيادون إن قوات البحرية الإسرائيلية فتحت النار من أسلحة رشاشة ثقيلة تجاه مراكبهم، خلال عملهم قبالة سواحل بحر السودانية شمال قطاع غزة.

وأضافوا أن الهجوم جرى رغم عملهم في منطقة الصيد المسموح بها والمقدرة بستة أميال بحرية فقط.

وأجبر الهجوم الذي لم يوقع إصابات، هؤلاء الصيادين على مغادرة البحر دون إكمال عملهم المعتاد، خشية من تعرضهم لخطر الإصابة أو الاعتقال على غرار الهجمات الإسرائيلية السابقة.

وكانت قوات الاحتلال شنت في وقت سابق عملية توغل برية على الحدود الشرقية لمدينة رفح جنوب القطاع، وشرعت تلك القوات المتوغلة بأعمال تجريف وتمشيط في المكان، وأحدثت خرابا في الأراضي الزراعية.

وحال التوغل دون قدرة المزارعين على الوصول إلى حقولهم، بسبب لجوء قوات الاحتلال لإطلاق النار بشكل عشوائي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بين الحين والآخر بشن هجمات برية على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، إضافة إلى شن هجمات تستهدف الصيادين في عرض البحر.

وتحول الهجمات التي أدت إلى سقوط ضحايا من المزارعين والصيادين، علاوة على إحداثها تخريب في عدة الفلاحة والصيد، دون إكمال هؤلاء عملهم اليومي.

ويخالف هذا الهجوم اتفاق التهدئة المبرم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية، والذي ينص على وقف الهجمات المتبادلة.