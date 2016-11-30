﻿العلمانيون بحاجة إلى عمونة ايضا

لقد توفيت أختي دروره قبل أسبوع بسبب المرض. فقد كانت أختا صغيرة أصبحت متدينة واختارت أن تسكن في بيت إيل. أنا لم أكن زائرا دائما في بيت إيل، لكني أذكر ليلة السبت التي أمضيتها هناك قبل عشرين سنة في احتفال عائلي. كنت في حينه وزيرا وتم استدعائي من اجل الحديث عن اتفاقات اوسلو أمام جمهور لم يقتنع بأقوالي. وقد سأل الحضور أسئلة، بعضها مستفزة وبعضها معتدلة، لكن التفاعل كان ندياً بشكل واضح. عندما قمنا بدفن دروره في المقبرة المحلية نظرت إلى الجمهور الذي اجتمع هناك. وعندما قمت بتأبينها نظر إلي سكان بيت إيل بعيون جيدة كزائر لا يريد البقاء للمبيت ويتحدث عن صديقتهم. وقد ظهر لي أنهم فخورون بالنقاش الذي نشأ بيننا.

ايام الحداد كانت في منزل ابنتها راحيل، في حي ديني قومي في بيتح تكفا. وهكذا وجدت نفسي أقضي أيام الحداد في قلب الوسط الذي انتمت اليه. وقد التقيت مع رجال ونساء هم اصدقاء لراحيل، بعضهم من بيتح تكفا، وأغلبيتهم من المستوطنات في يهودا والسامرة.

إن أيام الحداد لها طابع تصالحي يؤثر على التفاعل بين القادمين والجالسين. والاحاديث مع الزوار لم تحمل طابعا سياسيا. وقد لفت انتباهي حالة الاستقرار التي يعيشون فيها. ليس استقرار الانتصار، بل استقرار الايمان بالطريق. النساء هن نموذج يُحتذى في المساعدة المتبادلة والعطاء. البعض منهن لا يهتممن بالسياسة، لكن الاستقرار في عيونهن يقول إنهن قد وجدن الطريق.

أنا لا أحاول هنا امتداح المستوطنين، أو القول إننا نحن المعارضين لمواقفهم، قد اخطأنا. ولكن كلما جلست وقت أطول في بيت العزاء، زادت غيرتي وغضبي. هل يعتقد أحد ما بالفعل أنه يمكن وقف هذه الحركة الخطيرة دون بناء بديل فكري؟ هل يعتقد أحد ما أنه أمام حركة قوية ومؤمنة وواثقة بنفسها، يمكن الاكتفاء برفض طريقها؟ ربما نحن لم نستوعب أن خلافنا ليس فقط مع الاصوليين الظلاميين، بل مع حركة لها علم ونشيد وطريق. صحيح أنها طريق ملتوية، لكن طالما أنها الحركة الوحيدة في الميدان، فلا أحد يمكنه وقف دولة الابرتهايد المستقبلية.

عندما رأيتهم عن قرب، ونظرت إلى قوتهم الانسانية والاجتماعية، لم أستطع إلا الشعور بأننا اذا استمرينا هكذا فنحن لن نصمد في المعركة أمامهم. والليكود ايضا لا يريد أن يقف ضدهم بشكل جدي. هذا مؤسف لأن حركة المستوطنين هي حركة أقلية. ولكنها الحركة الوحيدة التي تنشيء واقعا لن يبدأ ولن ينتهي باخلاء عمونة وقانون التسوية.

ليست هناك صلة بين الحاجة إلى البديل الاخلاقي وبين السؤال عن المرشح القادر على هزيمة بنيامين نتنياهو. وماذا سيكون بعد أن يهزمه، هل يمكنه أن يضع لإسرائيل اتجاها مختلفا جوهريا؟ هل سيرغب في ذلك بالفعل؟.

يجب على الجمهور العلماني أن يستيقظ. عليه الدفاع عن «عمونته». صحيح أن الصراع ضد الصهيونية الدينية هو صراع فكري وسياسي، لكن لا يجب علينا بناء أنفسنا على أخطاء الطرف الثاني. يجب علينا الاهتمام ببناء إسرائيل مختلفة وعادلة. ونتنياهو يحذر أصدقاءه المؤيدين للمستوطنين بأن قانون التسوية سيأخذهم إلى لاهاي، لكن لاهاي بعيدة، أما عمونة فهي قريبة جدا وتهدد ايضا.

أنا أعترف ولا أخجل: التفاعل المباشر مع اصدقاء أختي ترك أثرا فيّ. وأمام الاستقرار والايمان يجب علينا وضع نموذج تربوي اخلاقي حقيقي ومؤثر.

هآرتس 30/11/2016