﻿محمد العدل: المرأة العربية والافريقية ترفض محاولات مناهضة العنف ضدها

القاهرة – «القدس العربي» : بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أقام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع الجمعية الإفريقية اللجنة القومية للاتحاد الإفريقي وصندوق التنمية الثقافية، «أسبوعا لأفلام العنف ضد المرأة الإفريقية» في قاعة سينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية .

بدأ الافتتاح بكلمة للدكتورة آمنة فزاع رئيس نادي المرأة الإفريقية قالت فيها، إن هدف مبادرة العنف ضد المرأة التوعية بحقوق المرأة ومقاومة كل أشكال العنف الجسدي والنفسي ضدها، وذلك من خلال التعليم والثقافة كالمسرح والسينما.

وأشارت إلى تكوين نادي إعلاميات إفريقيا لتصحيـح صـورة المـرأة الافريـقية في الإعـلام، وكورسـات الصـحة النفسـية للمـرأة الإفريـقية.

وأضافت أن المبادرة ستستمر ستة أشهر للخروج بتوصيات إلى الجهات المختصة.

وقال سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن إدارة مهرجان الأقصر تسعى ألا يكون دوره مقتصرا على فترة إقامة المهرجان في شهر مارس/آذار من كل عام فقط، ولكن لا بد من الاستمررار طول العام، مؤكدا على دور المهرجان في التعامل مع القضايا الإفريقية بشكل عام، وتقديم قضايا المرأة وحجم العنف الواقع عليها، كذلك الوضع الاقتصادي في القارة السمراء.

وقال المنتج محمد العدل، عضو اللجنة العليا لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن العنف ضد المرأة موجود في العالم كله، ولكنه يزيد كلما اتجهنا نحو الدول الأكثر فقرا، مشيرا إلى أن السينما قدمته في أعمال سينمائية كثيرة منها «الطوق والإسورة».

وأضاف أنه يأسف لأن المرأة العربية والإفريقية استسلمت للغنف وأصبحت تتعامل معه كأمر واقع، بل أنها تهاجم الأعمال السينمائية التي تناهض العنف ضد المرأة مثل فيلم «6 -7 -8 « الذي ناقش ظاهرة التحرش في المجتمع المصري وقوبل بهجوم شديد من قبل النساء .

وطالب العدل بضرورة تخصيص دار سينما لعرض الأفلام الافريقية، لأن انقطاع مصر عن أفريقيا منذ سنوات طويلة سبب خسارة كبيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي .

وردا على هذا قال المخرج أشرف فايق المشرف على قاعة «سينما الهناجر» إن صندوق التنمية برئاسة الدمكتور نيفين الكيلاني وافق منذ ثلاثة أشهر على إقامة ناد للسينما في السبت الأول من كل شهر في قاعة «سينما الهناجر»، ولكنه تأخر بسبب فعاليات كانت محجوزة من فترة مثل المهرجان القومي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفنانة منال سلامة قدمت الحفل بحضور كل من الفنانين سيد فؤاد وسلوى محمد علي وطارق عبد العزيز والمخرجة انعام محمد علي والدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشؤون السينما وسفراء دول (الكونغو الديمقراطية – أوغندا – ليسوتو – رواندا – الكاميرون – السنغال – أثيوبية).

وفي ختام الحفل عرض فيلم «ساحرة الحرب» من دولة الكونغو الديمقراطية، واقيمت بعده ندوة أدارها الناقد فاروق عبد الخالق.

«ساحرة الحرب»، إخراج وتأليف كيم نجوين، تدور الأحداث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حول فتاة تبلغ من العمر 14 عاما تدعى كومونا، اختطفت من قبل المتمردين وأجبرت على قتل والديها، وبعد أن تزوجت من شاب يماثلها في العمر تم قتله على يد زعيم أحد العصابات الذي اغتصبها فحملت منه بجنين مبدية رغبتها في أن تتمكن من تربيته بشكل مختلف.

حصل الفيلم على جائزة الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون لأحسن فيلم، جائزة الأكاديمية الكندية للسينما والتلفزيون لأفضل اخراج. والترشيحات لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية

وقال سيد فؤاد إن الأفلام المقرر عرضها باقي الأسبوع هي أفلام تعبر عن مختلف أشكال وأنواع العنف ضد المرأة، وهي قصة كامبالا (أوغندا)، العفو (رواندا)، ألما (الكاميرون)، موسونجوا (ليسوتو)، بطول شجرة الباوباب (السنغال).